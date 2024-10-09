Нічна повітряна тривога 9 жовтня — які області в небезпеці через атаку ударних БпЛА

БпЛА в небі. Фото ілюстративне: armyinform.com

Повітряну тривогу зараз, уночі в середу, 9 жовтня, оголосили в п'ятьох областях України. Червоні на карті повітряних тривог Одеська, Миколаївська, Вінницька, Полтавська та Харківська області.

У Повітряних Силах ЗС України попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА.

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Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Що відомо про повітряну тривогу вночі 9 жовтня

Карта повітряних тривог уночі 9 жовтня

За даними Повітряних Сил ЗС України, станом на 01:20 ударні БпЛА з Одеської області тримали курс на Вінницьку область, а ворожий безпілотник у Полтавській області прямував у бік Полтави.

Моніторинговий Telegram-канал "Николаевский Ванек" повідомив, що чотири "Шахеди" перелітають з Одеської області у Вінницьку область, один БпЛА наближається до Полтави. Ще п'ять безпілотників досі перебувають в Одеській області, усі вони тримають курс на північний захід.

Скриншот повідомлення Telegram-каналу "Николаевский Ванек"

Нагадаємо, увечері у вівторок, 8 жовтня, росіяни скинули КАБ на багатоповерхівку в Київському районі Харкова. Унаслідок цієї атаки двоє людей загинули, а ще понад 30 зазнали поранень.

Також ми повідомляли, що про вечірні вибухи в Полтавській області. Росіяни спрямували швидкісні цілі по Кременчуку та Полтаві.