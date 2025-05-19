Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не виведе війська з частини власної території. Також він підкреслив, що не піддасться ультиматумам Росії.

Таку заяву український лідер зробив у понеділок, 19 травня, під час брифінгу про підсумки розмови з президентом США Дональдом Трампом.

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"Україна не виведе війська з частини власної території та не піддасться ультиматумам Росії", — сказав президент.

За словами голови держави, розглядається можливість зустрічі усіх команд на високому рівні. Можуть взяти участь Україна, США, РФ, Великобританія та країни ЄС.

За словами президента України, така зустріч може відбутись в Туреччині, Ватикані або Швейцарії.

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що мав дві телефонні розмови Трампом. Одна з них була до спілкування американського лідера з російським диктатором Володимиром Путіним, інша — після їхньої комунікації.

Як раніше повідомлялось, Трамп після розмови з Путіним заявив, що Росія та Україна найближчим часом розпочнуть переговори про припинення війни.

Також Путін дав свою оцінку спілкуванню з Трампом — він назвав розмову із главою Білого дому "змістовною" та "відвертою".