Де можна дізнатися список полонених — військовий розповів, як шукати бійців

Звільнений з полону військовий. Фото: Новини.LIVE

Звільнений з полону військовий розповів, аби знайти в неволі своїх рідних, не потрібно покладатися на Міжнародну організацію Червоного Хреста. За його словами, вона вже давно не працює.

Про це військовий розповів у коментарі Новини.LIVE.

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Військовий розповів, що Червоний Хрест не працює і, перебуваючи в полоні, він не отримав від організації жодної звістки. Водночас він повідомив про російську благодійну організацію "Щит матерів". За його словами, вона активізувалась в останні два місяці і завдяки їй полоненим приходили листи від рідних.

"Почав налагоджуватись звʼязок саме через російський "Щит матерів". В нас нелегально запитували інформацію і ми пошепки та на листках передавали її, аби нашим рідним дали звістку, що ми в полоні. Але вони беруть інформацію лише в тих, хто знає дані та номер телефону своїх близьких", — поділився військовий.

Нагадаємо, 24 травня з полону повернулося 307 українців, які воювали на різних напрямках.

Рідні та небайдужі чекали військових з прапорами та фото. Новини.LIVE показали ексклюзивні кадри з місця події.

Водночас в Координаційному штабі розповіли, хто саме повернувся з полону та в яких бригадах служили оборонці.