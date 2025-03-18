Вибухи в Запоріжжі 18 березня — що відомо про атаку

Вибухи лунають у Запоріжжі — що відомо
Ввечері 18 березня в Запоріжжі пролунали вибухи. Влада повідомила про роботу протиповітряної оборони.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Вибухи в Запоріжжі 18 березня
За словами Федорова, в Запоріжжі пролунали вибухи через роботу ППО. Перед тим повідомлялося про загрозу ударів балістичними ракетами по області.
Карта повітряних тривог станом на 20:30, 18 березня має такий вигляд:
Нагадаємо, гучно ввечері 18 березня було й у Київській області. В регіоні пролунали вибухи, коли була оголошена повітряна тривога.
В ніч проти 18 березня вибухи лунали у Черкасах. Військові попереджали про загрозу застосування дронів.
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