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Вибухи лунають у Запоріжжі — що відомо

18 березня 2025 20:30
Ольга Антоновська - редактор
Вибухи в Запоріжжі 18 березня — що відомо про атаку
Вибух у місті. Фото: Слово і Діло
Ольга Антоновська - редактор

Ввечері 18 березня в Запоріжжі пролунали вибухи. Влада повідомила про роботу протиповітряної оборони.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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За словами Федорова, в Запоріжжі пролунали вибухи через роботу ППО. Перед тим повідомлялося про загрозу ударів балістичними ракетами по області.

Вибухи в Запоріжжі 18 березня
Повідомлення Івана Федорова. Фото: скришот

Карта повітряних тривог станом на 20:30, 18 березня має такий вигляд:

Карта тривог 18 березня
Карта повітряних тривог станом на 20:30, 18 березня. Фото: скриншот

Нагадаємо, гучно ввечері 18 березня було й у Київській області. В регіоні пролунали вибухи, коли була оголошена повітряна тривога.

В ніч проти 18 березня вибухи лунали у Черкасах. Військові попереджали про загрозу застосування дронів.

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