В "Азов" шукають командира пожежного відділення — які умови та зарплатня - вакансії Азов

Бійці "Азову". Фото: "Азов"

Командира пожежного відділення шукає 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов". У випадку виконання завдань в зоні бойових дій обіцяють надбавку до зарплатні у розмірі 3300 грн на день.

Про це йдеться на сайті Lobby X.

Читайте також:

Командира пожежного відділення шукає 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов". Фото: скриншот

Вакансія командира пожежного відділення в "Азов"

Серед обов'язків до кандидата на посаду командира пожежного відділення такі:

здійснення та координація бойової готовності підлеглих відділення щодо виконання поставлених перед ними завдань;

організація виконання наказів вищого командування щодо пожежогасіння, стеження за дотриманням особовим складом правил безпеки під час виконання робіт;

організація та проведення роботи з евакуації людей з осередків і зони пожежі;

оцінка під час виконання обов’язків керівника гасіння пожежі обстановки за зовнішніми ознаками та за даними розвідки;

визначення вирішального напрямку бойових дій, прийняття рішень та доведення наказів, розпоряджень підлеглим відділення щодо гасіння пожежі;

контроль стану протипожежного режиму, дотримання норм безпеки праці під час несення караульної служби та виконання бойових дій;

участь у пожежно-тактичних заняттях та навчаннях, керування роботою відділення під час їх проведення;

організація та проведення занять з пожежно-стройової підготовки з підлеглими відділення.

Які вимоги до командира

громадянство України;

повна загальна середня освіта та професійне навчання з одержанням освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" за відповідною робітничою професією;

стаж роботи за професією — не менше 2 років.

Що пропонує "Азов"

мобілізацію до кінця воєнного стану або служба за контрактом;

грошове забезпечення згідно зі стандартами, прийнятими в Збройних Силах України;

можливість переведення чинних військовослужбовців за згодою безпосереднього командира;

можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;

у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 гривень/день.

Нагадаємо, 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов" також шукає начальника складу.