В "Азов" шукають командира пожежного відділення — які умови та зарплатня - вакансії Азов

В "Азов" шукають командира пожежного відділення — які умови та зарплатня
29 грудня 2023 04:00
Бійці "Азову". Фото: "Азов"
Командира пожежного відділення шукає 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов". У випадку виконання завдань в зоні бойових дій обіцяють надбавку до зарплатні у розмірі 3300 грн на день.
Про це йдеться на сайті Lobby X.
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Серед обов'язків до кандидата на посаду командира пожежного відділення такі:
- здійснення та координація бойової готовності підлеглих відділення щодо виконання поставлених перед ними завдань;
- організація виконання наказів вищого командування щодо пожежогасіння, стеження за дотриманням особовим складом правил безпеки під час виконання робіт;
- організація та проведення роботи з евакуації людей з осередків і зони пожежі;
- оцінка під час виконання обов’язків керівника гасіння пожежі обстановки за зовнішніми ознаками та за даними розвідки;
- визначення вирішального напрямку бойових дій, прийняття рішень та доведення наказів, розпоряджень підлеглим відділення щодо гасіння пожежі;
- контроль стану протипожежного режиму, дотримання норм безпеки праці під час несення караульної служби та виконання бойових дій;
- участь у пожежно-тактичних заняттях та навчаннях, керування роботою відділення під час їх проведення;
- організація та проведення занять з пожежно-стройової підготовки з підлеглими відділення.
Які вимоги до командира
- громадянство України;
- повна загальна середня освіта та професійне навчання з одержанням освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" за відповідною робітничою професією;
- стаж роботи за професією — не менше 2 років.
Що пропонує "Азов"
- мобілізацію до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
- грошове забезпечення згідно зі стандартами, прийнятими в Збройних Силах України;
- можливість переведення чинних військовослужбовців за згодою безпосереднього командира;
- можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
- у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 гривень/день.
Нагадаємо, 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов" також шукає начальника складу.
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