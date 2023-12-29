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В "Азов" шукають командира пожежного відділення — які умови та зарплатня

29 грудня 2023 04:00
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
В "Азов" шукають командира пожежного відділення — які умови та зарплатня - вакансії Азов
Бійці "Азову". Фото: "Азов"
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Командира пожежного відділення шукає 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов". У випадку виконання завдань в зоні бойових дій обіцяють надбавку до зарплатні у розмірі 3300 грн на день.

Про це йдеться на сайті Lobby X.

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Вакансія командира пожежного відділення в "Азов"

Серед обов'язків до кандидата на посаду командира пожежного відділення такі:

  • здійснення та координація бойової готовності підлеглих відділення щодо виконання поставлених перед ними завдань;
  • організація виконання наказів вищого командування щодо пожежогасіння, стеження за дотриманням особовим складом правил безпеки під час виконання робіт;
  • організація та проведення роботи з евакуації людей з осередків і зони пожежі;
  • оцінка під час виконання обов’язків керівника гасіння пожежі обстановки за зовнішніми ознаками та за даними розвідки;
  • визначення вирішального напрямку бойових дій, прийняття рішень та доведення наказів, розпоряджень підлеглим відділення щодо гасіння пожежі;
  • контроль стану протипожежного режиму, дотримання норм безпеки праці під час несення караульної служби та виконання бойових дій;
  • участь у пожежно-тактичних заняттях та навчаннях, керування роботою відділення під час їх проведення;
  • організація та проведення занять з пожежно-стройової підготовки з підлеглими відділення.

Які вимоги до командира

  • громадянство України;
  • повна загальна середня освіта та професійне навчання з одержанням освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" за відповідною робітничою професією;
  • стаж роботи за професією — не менше 2 років.

Що пропонує "Азов"

  • мобілізацію до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
  • грошове забезпечення згідно зі стандартами, прийнятими в Збройних Силах України;
  • можливість переведення чинних військовослужбовців за згодою безпосереднього командира;
  • можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
  • у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 гривень/день.

Нагадаємо, 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов" також шукає начальника складу

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