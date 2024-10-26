Договір про безпеку хочуть розробити та підписати Болгарія та Україна

Прем'єр Болгарії Кирил Петков та президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Україна збирається підписати договір про взаємну безпеку з Болгарією. Наразі відбувся перший раунд переговорів на цю тему з болгарською стороною.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Читайте також:

Про що хочуть домовитись Україна та Болгарія

За словами заступника керівника Офісу Президента Ігоря Жовкви, вже відбувся перший раунд переговорів з болгарською стороною щодо укладення двосторонньої безпекової угоди за дорученням Президента України та керівника Офісу Глави держави, а також на виконання Спільної декларації G7.

Україна та Болгарія розпочали роботу над проєктом документа й узгодили його ключові положення.

"Україна вже уклала 27 угод на виконання Спільної декларації "Групи семи". Дуже важливо мати такий документ з Болгарією як нашим стратегічним партнером у Чорноморському регіоні", — заявив Ігор Жовква.

Сторони узгодили подальший графік перемовин, щоб якнайшвидше підготувати фінальний текст угоди.

Нагадаємо, у пункті пропуску "Орлівка" митники перевірили сумку пасажира автобуса, який прямував до Болгарії. Серед особистих речей виявили понад 190 старовинних монет, купюр і марок. Ніяких дозвільних документів на їх вивезення у чоловіка не було.

Також у тому самому пункті митники виявили срібні предмети, більшість з яких мають ознаки старовини. Іноземець намагався вивезти колекцію без відповідних документів. За фактом порушення митних правил складено протокол.