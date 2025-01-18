Вибух у Запоріжжі вранці 18 січня 2025 року — що відомо про обстріл

Ракета в небі. Фото ілюстративне: novynarnia.com

Вибух пролунав у Запоріжжі зараз, уранці в суботу, 18 січня. У Запорізькій області триває повітряна тривога.

Повітряні Сили ЗС України закликали всіх, хто перебуває в Запоріжжі, бути в укриттях.

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Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Що відомо про вибухи в Запоріжжі вранці 18 січня

Повітряну тривогу в Запорізькій області оголосили о 05:50. Повітряні Сили ЗС України попередили про загрозу застосування балістичного озброєння, а о 06:00 закликали всіх, хто перебуває в Запоріжжі, пройти в укриття.

Моніторинговий Telegram-канал "Николаевский Ванек" зазначив, що по місту вдарили балістикою, яка спочатку тримала курс на Павлоград.

Скриншот повідомлень Telegram-каналу "Николаевский Ванек"

Нагадаємо, уранці 18 січня пролунали вибухи в Києві. Тривогу у столиці теж оголосили через загрозу балістичної атаки.

Також неспокійно було вранці 18 січня на Київщині. ППО працювала по ударних безпілотниках.