Що відомо про вибух у Полтаві вночі 13 січня 2025 року

Пожежа після вибуху. Фото ілюстративне: t.me/vlastinet/12155

Вибух пролунав у Полтаві зараз, уночі в понеділок, 13 січня. У Полтавській області триває повітряна тривога.

Повітряні Сили ЗС України повідомляли про загрозу застосування ударних БпЛА.

Читайте також:

Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Що відомо про вибухи в Полтаві вночі 13 січня

Повітряну тривогу в Полтавській області оголосили о 18:34 12 січня. Станом на 23:50 БпЛА на півночі Сумської області тримали курс на Полтавську область, а "Шахеди" з Полтавської області летіли в напрямку Київщини.

В яких ще областях оголосили тривогу вночі 13 січня

Карта повітряних тривог станом на 00:17 13 січня 2025 року

Станом на 00:17 13 січня повітряна тривога, крім Полтавської області, триває ще в десятьох регіонах. Червоні на карті повітряних тривог Житомирська, Хмельницька, Київська, Черкаська, Кіровоградська, Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська та Донецька області.

Нагадаємо, пізно ввечері 12 січня оголошували повітряну тривогу в Києві. Причиною стала загроза застосування ударних БпЛА.

Також ми повідомляли, що протягом тижня росіяни завдали сотні ударів по українських містах, селах і позиціях ЗСУ на передовій. Для атак вони застосували майже 700 авіабомб і понад ударних 600 дронів.