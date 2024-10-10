Нічні вибухи в Київській області 10 жовтня — подробиці атаки

Робота ППО вночі. Фото ілюстративне: armyinform.com.ua

Вибухи лунають у Київській області зараз, уночі в четвер, 10 жовтня. У Київській області триває повітряна тривога.

У Київській ОВА повідомляли про рух ударних БпЛА та роботу ППО.

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Скриншот повідомлення Київської ОВА

Що відомо про вибухи в Київській області вночі 10 жовтня

Повітряну тривогу в Київській області оголосили о 01:41. Перед цим о 01:36 моніторинговий Telegram-канал "Николаевский Ванек" зазначив, що в Київській області є загроза застосування ударних безпілотників.

Скриншот повідомлення Telegram-каналу "Николаевский Ванек"

О 00:49 у Київській ОВА повідомили, що в регіоні зафіксувала ударні БпЛА — по ворожих цілях працює ППО. Громадян закликали не фотографувати та не фільмувати роботу військових, а також не нехтувати правилами безпеки й залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Станом на 01:55 10 жовтня повітряна тривога, крім Київської області, триває ще в 12 областях. Червоні на карті повітряних тривог Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, Кіровоградська, Донецька, Харківська, Полтавська, Сумська, Чернігівська та Черкаська області.

Повітряна тривога станом на 01:55 10 жовтня

Нагадаємо, після опівночі 10 жовтня в Київській області оголосили повітряну тривогу. Моніторинговий Telegram-канал monitoring повідомляв про загрозу застосування ударних БпЛА.

Також ми повідомляли, що ввечері 9 жовтня через атаку росіян на портову інфраструктуру Одеської області зазнало пошкоджень судно. Унаслідок обстрілу шестеро людей загинули. Також є понад десяток поранених.