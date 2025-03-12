Переговори в Саудівській Аравії — чи говорили про поступки України

Держсекретар США Марко Рубіо. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що переговори України і США в Саудівській Аравії включали питання територіальних поступок. За його словами, Америка закликає росіян припинити всі військові дії.

Про це повідомляє The Guardian.

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Питання територіальних поступок на переговорах

Рубіо розповів, що зустріч з Україною у Саудівській Аравії стосувалися того, як би виглядав процес майбутніх мирних переговорів. За його словами, там порушувалось питання про територіальні поступки.

Крім того, держсекретар додав, що сьогодні США будуть контактувати з Росією, аби отримати "позитивну візьму". Він наголосив, що Америка "рішуче закликають росіян припинити всі військові дії".

Нагадаємо, очільник МЗС Андрій Сибіга заявив, що для України неприйнятні компроміси на зразок "Мінська-3" чи "Ялти-2".

Водночас Андрій Єрмак окреслив головний результат переговорів у Джидді.