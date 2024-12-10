Удар по Запорожью 10 декабря — количество жертв возросло

Из-под завалов после обстрела Запорожья достали человека. Фото: ГСЧС

Увеличилось количество погибших в результате обстрела Запорожья. Оккупанты нанесли удар по медицинскому заведению города.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram во вторник, 10 декабря.

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Как отметил Федоров, к сожалению, увеличилось количество погибших в результате вражеского удара. Сейчас известно о четырех людях, которые стали жертвами ужасного обстрела врага.

"Мои соболезнования родным и близким погибших", — написал Иван Федоров.

Сообщение о количестве жертв в результате обстрела Запорожья. Фото: скриншот

Напомним, в полиции показали видео того, что происходило на месте ракетного удара в первые минуты после атаки. Полицейские сразу прибыли, чтобы помочь пострадавшим.

Как сообщил президент Украины, в Запорожье до сих пор идет спасательная операция после ракетного удара. Россияне ударили баллистикой по городу. Есть погибшие и раненые. Зеленский отметил, что Украине нужно усиливать ПВО, чтобы предотвратить такие атаки.