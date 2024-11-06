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Жорин предложил решение проблем с фортификациями

6 ноября 2024 18:24
Евгения Брюховецкая - редактор
Строительство фортификаций – какая ситуация по состоянию на ноябрь
Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин. Фото: скриншот с видео
Евгения Брюховецкая - редактор

Бывший командир полка "Азов" и заместитель командира Третьей штурмовой Бригады Максим Жорин отметил проблему в строительстве фортификаций. Он назвал это одной из самых приоритетных задач на сегодняшний день.

Об этом Жорин написал в Telegram в среду, 6 ноября.

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По мнению Жорина, аудит организации инженерно-фортификационных работ, использование инженерных войск и в целом подхода к этому направлению является одной из наиболее приоритетных задач прямо на сегодняшний день.

"Потому что качественно обустроенные фортификационные сооружения спасают жизнь. А х***во обустроены — то есть такие, как у нас — убивают наших людей и помогают продвигаться врагу", — написал он.

Заместитель командира 3-й ОШБр назвал три пункта, которые необходимо выполнить:

  • планировать инженерно-фортификационные работы, поскольку укрепленная линия обороны должна быть заранее подготовлена.

Жорин заметил, что войска на каждом участке фронта должны знать, куда они могут отойти, где остановить врага и держать спланированную крепкую оборону.

  • при строительстве обязательно принимать во внимание мнения подразделений, которые находятся на линии столкновения.

По словам воина, нельзя взять и "по какой-то линии на карте" указать, где возводить фортификации. Возведение фортификаций должно производиться согласно анализу данных дронов, разведки и т.д.

  • современная маскировка инженерно-фортификационных сооружений сильно отличается от той, которая была раньше.

"Сами подземные ходы, их перекрытие, форма, очистка территории перед позициями — все это нужно учитывать", — отметил Жорин.

Он добавил, что ни одна бригада еще не стала на заранее подготовленные позиции, а большинство существующих "фортификационных сооружений" построены подразделениями, которые там оказались. В то же время, те "укрепления", которые подготовлены заранее, как правило, непригодны для удержания обороны.

Жорин подытожил, что войску необходима подготовка с учетом современных правил, линии фронта, создания буферных зон, эшалонирования и возможность отходить на заблаговременно обустроенные позиции.

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Скриншот поста Жорина
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Скриншот поста  Жорина

Ранее представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявил, что фортификационные сооружения должны быть в каждом регионе.

А спикер Запорожской ОВА рассказал, как строят линию обороны на направлении.

Максим Жорин фронт война в Украине территориальная оборона крепости

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