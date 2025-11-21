Мирный план США придется подписать Зеленскому — заявление Трампа

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп заявил, что Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется подписать мирный план, который он предлагает. Он давит на главу украинского государства, чтобы это произошло как можно быстрее.

Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп во время общения с журналистами 21 ноября.

Реклама

Читайте также:

Трамп требует, чтобы Зеленский согласился на мирный план США

"Я говорил с их людьми. У нас есть план. Это ужасно, что происходит эта война, которой никогда бы не должно было произойти. Этого бы никогда не произошло, если бы я был президентом, и это жаль. Я думал, что они должны были действовать быстрее, но зима холодная и много проблем. Вы говорите о коммунальных услугах, но многие крупные энергетические объекты подвергаются атакам, мягко говоря", — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что у США есть способ достичь мира и Владимир Зеленский "должен это одобрить". По словам американского лидера, уже погибло много людей, только в прошлом месяце стороны потеряли 25 тысяч солдат.

"Мы не видели ничего подобного со времен Второй мировой войны. В среднем погибает 6-7 тысяч в неделю с обеих сторон, и это продолжается, и продолжается. Думаю, они уже совсем близко, но не хочу предсказывать", — подчеркнул президент США.

Он добавил, что окончание войны в Украине было одной из первых его задач на посту. Трамп напомнил, что заключил восемь мирных соглашений и надеялся на скорое наступление мира в Украине, поскольку он имеет "очень хорошие отношения с Владимиром Путиным", но этого не произошло.

Напомним, ранее Трамп установил Украине крайний срок принятия мирного плана. Он требует подписать соглашение до 27 ноября.

Также СМИ сообщали, что США давят на Украину, чтобы заставить подписать мирное соглашение. Там угрожают прекратить обмен разведывательными данными и поставки оружия.