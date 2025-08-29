Видео
Главная Армия Зеленский ответил, как можно восстановить границы Украины

Дата публикации 29 августа 2025 15:52
Война в Украине — как восстановить оккупированные территории
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оружием границы сегодня восстановить Украина не сможет, поскольку не хватает сил. Однако и Россия не сможет нас оккупировать.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время брифинга 29 августа.

Читайте также:

Как можно восстановить границы Украины

Зеленский считает, что прекращение войны реально по двум сценариям — военному или дипломатическому. Сейчас мы понимаем, что Россия не сможет нас оккупировать, но и мы вооруженно не можем забрать свои территории.

"Мы понимаем все, что Россия на сегодня не сможет нас оккупировать. Мы понимаем, что Украина на сегодня оружием восстановить полностью свои территории не сможет. Не хватает сил им, не хватает сил нам. Поэтому, когда мы говорим, во что верит общество и люди, я считаю, что сегодня дипломатический путь — меньше убийств, меньше потерь — является более быстрым, чем путь войной. По моему мнению, да", — сказал президент.

Таким образом он развеял заявления и мнения людей, которые "устали от войны" и не верят, что дипломатия даст результат.

Напомним, ранее Зеленский заявил о неготовности РФ к дипломатии. Путин показывает это многочисленными ударами по Украине.

Кроме того, президент объяснил, каких гарантий безопасности хочет Украина. По его словам, они должны быть юридически закреплены.

Владимир Зеленский граница оружие переговоры оккупация война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
