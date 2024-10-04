Визит Зеленского в Сумскую область — президент провел заседание Ставки

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 4 октября, во время рабочего визита в Сумскую область провел Ставку. Среди тем была защита энергетических объектов Украины и ход событий на фронте и в Курской области России.

Об этом он сообщил в Telegram .

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Заседание Ставки в Сумской области

"Очередную Ставку провел в Сумской области. Два основных вопроса, которые в этом регионе, как и в других прифронтовых, тесно связаны, — это ПВО и энергетика", — говорится в сообщении.

Президенту доложили и. о. командующего Воздушными силами Анатолий Кривоножко и командующий Воздушным командованием "Восток" Иван Теребуха по усилению защиты конкретно Сумщины и других регионов.

Также он заслушал министра Германа Галущенко относительно возобновления электроснабжения в Сумах и общинах района, дальнейшей защиты объектов генерации и распределения и подготовки резервного оборудования на зиму.

Кроме того, доложил Главком ВСУ Александр Сырский об общей обстановке на фронте: сложнейших направлениях, ходе Курской операции, поступлении техники и снарядов на фронт и комплектации бригад.

"Я благодарю всех, кто в Украине, с Украиной, кто борется и работает ради нашего государства, кто учит наших детей, кто бережет нашу украинскую культуру" , - добавил Зеленский.

Скриншот сообщения Зеленского

Напомним, рабочая поездка Зеленского в Сумскую область началась со встречи с военными, участвующими в операции в Курской области.

А вчера Зеленский встретился с новым главой НАТО Рютте . Они обсудили, в частности, оборонную поддержку Украины.