Ситуация на фронте 27 мая — детали от Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот из видео

Президент Владимир Зеленский 27 мая провел совещание с военными. Поговорили о производстве украинского оружия и ответе на удары РФ.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении.

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Совещание Зеленского с военными

Зеленский рассказал, что сегодня у него было совещание с военными, где присутствовали Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, руководитель Генерального штаба Андрей Гнатов и министр обороны Рустем Умеров. По словам президента, они обсудили вопросы планирования действий и готовность отвечать на российские удары и угрозы. Он отметил, что нужно действовать превентивно, и это означает увеличивать производство украинских дронов и ракет.

Как сказал глава государства, сейчас уже сотни украинских компаний дают результаты для Сил обороны и в дальнейшем их количество только будет увеличиваться. Президент добавил, что сейчас Украина максимально привлекает предпринимательскую силу к производству собственного оружия.

"Мы готовим уже в ближайшее время и новые договоренности с нашими партнерами в Европе для инвестиций именно в украинское производство. И прежде всего производство именно беспилотного и дальнобойного элемента — всего того, что позволяет контролировать ситуацию на фронте, позволяет беречь жизни наших воинов и действовать — действовать на значительное расстояние", — говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что публично об имеющихся планах и возможностях говорить нельзя, но в целом перспектива понятна — зеркально отвечать на все угрозы и вызовы РФ. Украинский лидер считает, что в России должны чувствовать последствия от того, что делают против Украины. В то же время он заверил, что все это будет, ведь ударные дроны, перехватчики, крылатые ракеты, украинская баллистика — это ключевые элементы.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Россия не стремится установить мир. По его словам, захватчики наоборот готовят новые наступления и рассчитывают на дальнейшую войну.

В то же время военный обозреватель Василий Пехньо заявил, что россияне имеют проблемы с количеством бронетехники на фронте.