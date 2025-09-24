Оккупация Крыма — как это привело к полномасштабной войне

Зеленский объяснил, как оккупация Крыма привела к войне
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что реакция мира на оккупацию Крыма была слабой. Именно это привело к склонности России начать полномасштабную войну.
Об этом Владимир Зеленский сказал на пятом саммите международной Крымской платформы 24 сентября.
Реакция мира на оккупацию Крыма была слабой
Зеленский отметил, что слабая реакция мира на оккупацию Крыма привела к склонности России начать войну и совершать насилие.
Президент подчеркнул, что сейчас Украина действует, защищая своих людей, чтобы Россия не превратила полуостров в большую военную базу.
"Мы должны помнить, что такое Крым. Надо действовать так, чтобы Россия знала: мы помним. Мы не простим, боремся за международное право и справедливость и победим. Спасибо всем, кто поддерживает и усиливает санкции в ответ на войну России. Важно быстро согласовывать санкции, наши и партнерские шаги между собой", — подчеркнул глава государства.
Напомним, ранее капитан 1-го ранга в отставке Степан Якимяк заявил, что освобождение Крыма является приоритетной задачей для ВСУ. После деоккупации полуострова оборона России потеряет устойчивость.
В то же время спикер ВМС Дмитрий Плетенчук рассказал, что сейчас Крым — это ключевой плацдарм РФ, ведь оттуда запускают ракеты и контролируют воздух над Черным морем.
Читайте Новини.LIVE!