Главная Армия Зеленский объяснил, как оккупация Крыма привела к войне

Зеленский объяснил, как оккупация Крыма привела к войне

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 20:34
Оккупация Крыма — как это привело к полномасштабной войне
Владимир Зеленский выступает в ООН. Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что реакция мира на оккупацию Крыма была слабой. Именно это привело к склонности России начать полномасштабную войну.

Об этом Владимир Зеленский сказал на пятом саммите международной Крымской платформы 24 сентября.

Читайте также:

Реакция мира на оккупацию Крыма была слабой

Зеленский отметил, что слабая реакция мира на оккупацию Крыма привела к склонности России начать войну и совершать насилие.

Президент подчеркнул, что сейчас Украина действует, защищая своих людей, чтобы Россия не превратила полуостров в большую военную базу.

"Мы должны помнить, что такое Крым. Надо действовать так, чтобы Россия знала: мы помним. Мы не простим, боремся за международное право и справедливость и победим. Спасибо всем, кто поддерживает и усиливает санкции в ответ на войну России. Важно быстро согласовывать санкции, наши и партнерские шаги между собой", — подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее капитан 1-го ранга в отставке Степан Якимяк заявил, что освобождение Крыма является приоритетной задачей для ВСУ. После деоккупации полуострова оборона России потеряет устойчивость.

В то же время спикер ВМС Дмитрий Плетенчук рассказал, что сейчас Крым — это ключевой плацдарм РФ, ведь оттуда запускают ракеты и контролируют воздух над Черным морем.

Владимир Зеленский Крым оккупация война в Украине Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
