Обстрелы Украины в течение недели — Зеленский назвал, сколько целей использовала РФ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Президент Владимир Зеленский назвал, сколько целей использовали российские оккупанты для ударов по Украине в течение недели. В частности, речь идет о почти 700 авиабомб.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в воскресенье, 12 января.

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Российские обстрелы Украины в течение недели

Глава государства отметил, что за семь дней захватчики нанесли сотни ударов по украинским городам и селам, а также по позициям наших воинов на передовой. Оккупанты использовали почти 700 авиабомб и более 600 ударных дронов.

Зеленский отметил, что каждую неделю российская война продолжается благодаря способности оккупантов терроризировать Украину и использовать свое преимущество в небе. По его словам, важно, чтобы партнеры реализовали те договоренности, которые уже есть.

Он рассказал, что решения саммита НАТО в Вашингтоне и принятые на встречах в формате "Рамштайн" — до сих пор не реализованы полностью.

"Мы говорили с партнерами, и в частности с Соединенными Штатами, о возможности предоставления Украине лицензий на производство систем ПВО и ракет для них. В этом нет ничего невозможного, и это только усилит наши общие возможности гарантировать безопасность. Это именно такая сила, благодаря которой возможен длительный мир", — подчеркнул Зеленский.

По словам украинского лидера, РФ не останавливает свои войны по желанию. Зеленский отметил, что оккупантов можно только принудить к миру.

Напомним, в ночь на 12 января оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками. Силам ПВО удалось уничтожить 60 дронов.

Также захватчики обстреляли Никополь из артиллерии и беспилотников. Известно о повреждении инфраструктуры.