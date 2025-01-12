Обстрелы Украины в течение недели — Зеленский назвал, сколько целей использовала РФ

Зеленский назвал, сколько целей использовала РФ за неделю
Президент Владимир Зеленский назвал, сколько целей использовали российские оккупанты для ударов по Украине в течение недели. В частности, речь идет о почти 700 авиабомб.
Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в воскресенье, 12 января.
Российские обстрелы Украины в течение недели
Глава государства отметил, что за семь дней захватчики нанесли сотни ударов по украинским городам и селам, а также по позициям наших воинов на передовой. Оккупанты использовали почти 700 авиабомб и более 600 ударных дронов.
Зеленский отметил, что каждую неделю российская война продолжается благодаря способности оккупантов терроризировать Украину и использовать свое преимущество в небе. По его словам, важно, чтобы партнеры реализовали те договоренности, которые уже есть.
Он рассказал, что решения саммита НАТО в Вашингтоне и принятые на встречах в формате "Рамштайн" — до сих пор не реализованы полностью.
"Мы говорили с партнерами, и в частности с Соединенными Штатами, о возможности предоставления Украине лицензий на производство систем ПВО и ракет для них. В этом нет ничего невозможного, и это только усилит наши общие возможности гарантировать безопасность. Это именно такая сила, благодаря которой возможен длительный мир", — подчеркнул Зеленский.
По словам украинского лидера, РФ не останавливает свои войны по желанию. Зеленский отметил, что оккупантов можно только принудить к миру.
Напомним, в ночь на 12 января оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками. Силам ПВО удалось уничтожить 60 дронов.
Также захватчики обстреляли Никополь из артиллерии и беспилотников. Известно о повреждении инфраструктуры.
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