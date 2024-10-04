План победы от Зеленского – президент заявил, что это поможет усилить позицию

Зеленский назвал еще одну ключевую цель плана победы Украины
Президент Владимир Зеленский прокомментировал разработку плана победы Украины на войне. Он объяснил, что это нужно для усиления позиции страны на переговорах.
Об этом украинский лидер заявил во время общения с главами громад Сумщины в пятницу, 4 октября.
План победы Украины
По словам президента, план победы не отменяет намерения провести второй Саммит мира в этом году. В то же время, он необходим, чтобы усилить позицию страны.
Также план победы необходим позволить принудить Россию к дипломатическому завершению войны в Украине, поэтому мы должны иметь сильную позицию.
"В этом и тактика — Украина должна на любой саммит прийти максимально сильной. Мы считаем, что это можно сделать за эти ближайшие месяцы", — сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что если союзники действительно хотят победы Украины — то должно быть подкрепление действиями, а не только разговорами.
"Какие-то шаги вперед могут быть. Услышим. Обязательно максимально какие-то вещи, возможно, без детализации оружия, мы скажем обществу", — добавил украинский лидер.
Напомним, Зеленский начал рабочую поездку на Сумщину со встречи с военными, которые участвуют в операции в Курской области.
Также он провел Ставку, на которой заслушал доклады военного руководства страны и представителей энергетического сектора.
Кроме того, президент встретился с работниками образовательного сектора и посетил раненых защитников в медучреждении в Сумах.
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