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Зеленский назвал еще одну ключевую цель плана победы Украины

4 октября 2024 23:55
Евгения Брюховецкая - редактор
План победы от Зеленского – президент заявил, что это поможет усилить позицию
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
Евгения Брюховецкая - редактор

Президент Владимир Зеленский прокомментировал разработку плана победы Украины на войне. Он объяснил, что это нужно для усиления позиции страны на переговорах.

Об этом украинский лидер заявил во время общения с главами громад Сумщины в пятницу, 4 октября.

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План победы Украины

По словам президента, план победы не отменяет намерения провести второй Саммит мира в этом году. В то же время, он необходим, чтобы усилить позицию страны.

Также план победы необходим позволить принудить Россию к дипломатическому завершению войны в Украине, поэтому мы должны иметь сильную позицию.

"В этом и тактика — Украина должна на любой саммит прийти максимально сильной. Мы считаем, что это можно сделать за эти ближайшие месяцы", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что если союзники действительно хотят победы Украины — то должно быть подкрепление действиями, а не только разговорами.

"Какие-то шаги вперед могут быть. Услышим. Обязательно максимально какие-то вещи, возможно, без детализации оружия, мы скажем обществу", — добавил украинский лидер.

Напомним, Зеленский начал рабочую поездку на Сумщину со встречи с военными, которые участвуют в операции в Курской области.

Также он провел Ставку, на которой заслушал доклады военного руководства страны и представителей энергетического сектора.

Кроме того, президент встретился с работниками образовательного сектора и посетил раненых защитников в медучреждении в Сумах.

Владимир Зеленский переговоры Сумская область война в Украине Россия План победы Украины

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