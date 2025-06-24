Зеленский ответил, сколько Россия выпустила дронов за время войны

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал количество дронов, которые Россия выпустила по Украине за время полномасштабной войны. В частности он подчеркнул, что российские войска никогда бы не запускали ударные беспилотники, если бы ее не поддерживал Иран.

Об этом глава государства сказал во время выступления во вторник, 24 июня.

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По данным лидера Украины, от начала полномасштабного вторжения армия РФ запустила по украинским мирным городам более чем 28 тысяч "Шахедов".

"Россия с начала полномасштабного вторжения выпустила 28 743 "Шахеда по Украине". 2 736 из них в этом июне",— сообщил глава государства.

В то же время он обратился к Сенату и Палате представителей парламента Нидерландов. Он отметил, что РФ никогда бы не запускала ударные БПЛА, если бы ее не поддерживал иранский режим.

Также Зеленский отметил, что Украина бы не сбивала этих дронов, без поддержки партнеров.

Недавно Зеленский заявил, что Путин планирует новой военные операции на территории НАТО.

В частности, лидер призвал союзников и партнеров сохранить единство в помощи Украине.