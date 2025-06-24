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Главная Армия Зеленский назвал количество БпЛА, которые РФ выпустила за войну

Зеленский назвал количество БпЛА, которые РФ выпустила за войну

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Дата публикации 24 июня 2025 18:05
Зеленский ответил, сколько Россия выпустила дронов за время войны
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters
Ключові моменти Зеленский об атаках "Шахедов" на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский назвал количество дронов, которые Россия выпустила по Украине за время полномасштабной войны. В частности он подчеркнул, что российские войска никогда бы не запускали ударные беспилотники, если бы ее не поддерживал Иран.

Об этом глава государства сказал во время выступления во вторник, 24 июня.

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Зеленский об атаках "Шахедов" на Украину

По данным лидера Украины, от начала полномасштабного вторжения армия РФ запустила по украинским мирным городам более чем 28 тысяч "Шахедов".

"Россия с начала полномасштабного вторжения выпустила 28 743 "Шахеда по Украине". 2 736 из них в этом июне",— сообщил глава государства.

В то же время он обратился к Сенату и Палате представителей парламента Нидерландов. Он отметил, что РФ никогда бы не запускала ударные БПЛА, если бы ее не поддерживал иранский режим.

Также Зеленский отметил, что Украина бы не сбивала этих дронов, без поддержки партнеров.

Недавно Зеленский заявил, что Путин планирует новой военные операции на территории НАТО.

В частности, лидер призвал союзников и партнеров сохранить единство в помощи Украине.

Владимир Зеленский обстрелы дроны война в Украине атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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