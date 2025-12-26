Видео
Зеленский наградил воинов и поблагодарил за службу — видео

Зеленский наградил воинов и поблагодарил за службу — видео

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 18:23
Зеленский вручил воинам ордена Золотая Звезда и Кресты боевых заслуг
Владимир Зеленский награждает военного. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский лидер Владимир Зеленский наградил воинов Сил безопасности и обороны. Он вручил им ордена "Золотая Звезда" и Кресты боевых заслуг.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Читайте также:

Награждение украинских воинов

Зеленский отметил, что каждый российский оккупант, которого украинские защитники уничтожают, а также каждый результат, которого героические подразделения достигают в боях, — это результат для успешных переговоров.

Нагородження українських воїнів
Зеленский награждает военного. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

По его словам, в течение этих недель он много раз слышал благодарность от партнеров за Купянск. Эта операция снова возвращает веру в Украину и доказывает, что российский диктатор Владимир Путин обманывает.

"Это мы с вами понимаем, что Москва врет всегда, а мир должен видеть постоянно, что есть ложь и что есть правда. Наши воины умеют показывать правду — умеют доказывать, что Россия ошибается с этой войной и партнеры Украины не ошибаются с поддержкой нашего государства и людей. И я благодарю каждого, кто именно так относится к своей службе ради Украины", — подчеркнул Зеленский.

Зеленський вручає держнагороду
Зеленский вручает награду. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Он заявил, что гордится всеми и благодарит их. Президент отметил защитников орденами "Золотая Звезда" и Крестами боевых заслуг, а также передал награды семьям погибших Героев.

Напомним, Зеленский провел разговор с лидером Финляндии Александром Стуббом. Стороны обсудили путь к миру.

Кроме того, Зеленский объяснил, при каких договоренностях в Украине могут разместить миротворческий контингент.

Владимир Зеленский ВСУ украинцы Украина государственная награда
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
