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Беглецы от войны — сколько мужчин выехали за границу

12 января 2025 11:54
Аркадий Пастула - Редактор
Сколько мужчин трудоспособного возраста выехало из Украины после начала большой войны
Мужчины за границей. Фото: "Радио свобода"
Аркадий Пастула - Редактор

После начала полномасштабного вторжения из Украины выехало большое количество мужчин в возрасте от 18 до 64 лет. Они получили временную защиту в странах Европейского Союза.

Об этом говорится в статье Texty с данными по состоянию на начало 2024 года.

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Известно, что временную защиту в странах ЕС получили 812 тысяч украинских мужчин. Можно предположить, что среди них преобладают граждане в возрасте 60–64 года, те, кто не достиг 18-летнего возраста на 24 февраля 2022 года, а также лица, освобожденные от мобилизации.

Кроме того, немалая часть выехала с оккупированных территорий через Россию.

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Журналисты предположили, что мужчины, имеющие право выехать за границу, пользуются этим так же часто, как и женщины.

Количество мужчин за границей
Оценка численности за границей. Фото: Texty

"Для этого посчитаем долю женщин в возрасте 18-64 лет, которые получили временную защиту в ЕС. В целом украинок указанной возрастной категории 12,29 млн, а временную защиту имеет 1,84 млн, это 15%", — говорится в материале

Если в Украине проживало 1,1 млн мужчин в возрасте 60–64 года, из которых выехало 15%, это означает, что 166 тысяч этого возраста получили временную защиту.

Учитывая это, можно предположить, что временную защиту в ЕС получили 646 тыс. мужчин призывного возраста, что составляет 80% от всех взрослых мужчин, находящихся под временной защитой.

Кроме того, еще 22 тыс. совершеннолетних мужчин являются беженцами в Молдове. Журналисты отняли граждан от 60 лет и получили количество в 18 тысяч украинцев призывного возраста.

Еще 31 тысяча мужчин в возрасте 18–64 года находится в Соединенном Королевстве. Если предположить, что доля мужчин призывного возраста среди них такая же, как в ЕС (80%), то количество мужчин призывного возраста составит 24 тысячи.

Таким образом, за границей около 688 тысяч мужчин трудоспособного возраста.

"Но часть из них выехала с оккупированных территорий через Россию, следовательно, мы уже отняли их от мобилизационного резерва. Допустим, это 5% тех, кто оказался в оккупации, — 28 тысяч", — говорится в материале.

Итак, общее количество 659 тысяч мужчин.

Напомним, на Львовщине мужчина попытался нелегально выехать из Украины вместе со своим сыном. За эти действия его оштрафовали.

Ранее правоохранитель из Одесской области наладил схему переправки военнообязанных за границу.

Европейский союз война Украина мобилизация заграница

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