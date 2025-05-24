Где можно узнать список пленных — военный рассказал, как искать бойцов

Освобожденный из плена военный. Фото: Новини.LIVE

Освобожденный из плена военный рассказал, чтобы найти в неволе своих родных, не нужно полагаться на Международную организацию Красного Креста. По его словам, она уже давно не работает.

Об этом военный рассказал в комментарии Новини.LIVE.

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Военный рассказал, что Красный Крест не работает и, находясь в плену, он не получил от организации ни одного известия. В то же время он сообщил о российской благотворительной организации "Щит матерей". По его словам, она активизировалась в последние два месяца и благодаря ей пленным приходили письма от родных.

"Начала налаживаться связь именно через российский "Щит матерей". У нас нелегально запрашивали информацию и мы шепотом и на листочках передавали ее, чтобы нашим родным дали известие, что мы в плену. Но они берут информацию только у тех, кто знает данные и номер телефона своих близких", — поделился военный.

Напомним, 24 мая из плена вернулось 307 украинцев, которые воевали на разных направлениях.

Родные и неравнодушные ждали военных с флагами и фото. Новини.LIVE показали эксклюзивные кадры с места события.

В то же время в Координационном штабе рассказали, кто именно вернулся из плена и в каких бригадах служили защитники.