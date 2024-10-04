Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow В Запорожской области прогремели мощные взрывы arrow

В Запорожской области прогремели мощные взрывы

4 октября 2024 22:40
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Взрывы в Запорожской области 4 октября — что известно
Взрывы в городе. Иллюстративное фото: kr.depo.ua
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

В Запорожской области в пятницу, 4 октября, прогремели взрывы. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Читайте также:

Взрывы в Запорожской области 4 октября

В 21.58 в Запорожской области объявили воздушную тревогу.

В 22:54 глава Запорожской ОВА Иван Федоров предупредил об активности вражеской тактической авиации и угрозе области.

Федоров об угрозе для Запорожья
Сообщение Ивана Федорова. Фото: скриншот

В 22:26 Федоров сообщил о взрывах в Запорожской области.

В 22:36 прогремели повторные взрывы.

Сообщения Федорова о взрывах Запорожья
Скриншот сообщений о взрывах в Запорожской области

Сейчас карта воздушных тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua
Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Ранее мы писали, что в пятницу, 4 октября, был слышен взрыв в Николаеве. В городе объявляли воздушную тревогу.

Напомним, 2 октября россияне в очередной раз обстреляли припортовую и пограничную инфраструктуру Измаильского района. В результате атаки ударных беспилотников вспыхнул пожар, двое мужчин получили ранения.

война взрыв Запорожье Иван Федоров война в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

22:56 Новая программа образования — как Украина будет учить детей в Крыму

22:40 В Запорожской области прогремели мощные взрывы

22:33 В Николаеве раздался взрыв, — СМИ

22:33 Получил штраф за отказ проходить ВВК — мужчина подал иск против ТЦК в суд

22:32 Стало известно, почему муж главы МСЭК во время обыска лег на кровать с 6 млн долл

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

22:30 В Одесской области судили злостного уклониста — что он сделал

22:07 Лубинец заявил о смертельном флешмобе среди детей — в полиции прокомментировали

21:45 Зеленский посетил больницу в Сумах и вручил награды раненым воинам

21:38 На Львовщине до тла сгорел вагон поезда — соцсети показали видео

21:33 Что украинцам следует проверить при получении повестки по почте — совет адвоката

22:56 Новая программа образования — как Украина будет учить детей в Крыму

22:40 В Запорожской области прогремели мощные взрывы

22:33 В Николаеве раздался взрыв, — СМИ

22:33 Получил штраф за отказ проходить ВВК — мужчина подал иск против ТЦК в суд

22:32 Стало известно, почему муж главы МСЭК во время обыска лег на кровать с 6 млн долл

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

22:30 В Одесской области судили злостного уклониста — что он сделал

22:07 Лубинец заявил о смертельном флешмобе среди детей — в полиции прокомментировали

21:45 Зеленский посетил больницу в Сумах и вручил награды раненым воинам

21:38 На Львовщине до тла сгорел вагон поезда — соцсети показали видео

21:33 Что украинцам следует проверить при получении повестки по почте — совет адвоката

Эксклюзив

19:43 Спасенные от войны состояние животных в одесском зоопарке сегодня

06:40 Цены на цветные металлы в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг меди

06:30 В Украине снова выросли цены на кукурузу — сколько стоит тонна зерна в октябре

05:50 В Украине растут цены на топливо — какая сегодня стоимость бензина на АЗС

3 октября 2024
Эксклюзив

18:49 Принудительно задержали ТЦК — что нужно знать одесситам

2 октября 2024

20:43 Шансы и конкуренты Зеленского — что не так с информацией о выборах в Украине

18:43 Снести или оставить — что будет с памятником Пушкину в Одессе

1 октября 2024

16:22 Сторонник Украины и ненавистник Путина — кто такой новый генсек НАТО и чего от него ждать

06:40 Цены на латунь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

Новость с фото

06:29 Юридические фирмы взвинтили цены на услуги, связанные с ТЦК — что сколько стоит

Text

21:30 Полковник ГПСУ поделился подробностями пребывания в российском плену — эксклюзив Вечір.LIVE

Text

18:45 Уменьшение зарплат задним числом противоречит Конституции, — нардеп

Text

17:50 Взрыв российского дрона в Беларуси и новые правила мобилизации — эфир Вечір.LIVE

Text

17:08 В НГУ заявили, что еще один день боевых действий равен месяцу разминирования

Text

16:48 В США прошли последние предвыборные дебаты — главные новости вживую из Америки

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

Text

16:15 В Нацгвардии ответили, сколько КАБов запускают оккупанты по Украине за сутки

Text

13:09 Юрист объяснил преимущества мобилизации мужчин после 18 лет

Text

13:00 Мобилизация в Украине и блокирование вступления в ЕС — эфир День.LIVE

Text

11:10 Круглосуточные "мясные штурмы" — военный описал ситуацию под Купянском

Text

08:00 Ситуация на фронте и визит Марка Рютте в Украину — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября