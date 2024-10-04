Взрывы в Запорожской области 4 октября — что известно

В Запорожской области прогремели мощные взрывы
В Запорожской области в пятницу, 4 октября, прогремели взрывы. Сейчас там объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Взрывы в Запорожской области 4 октября
В 21.58 в Запорожской области объявили воздушную тревогу.
В 22:54 глава Запорожской ОВА Иван Федоров предупредил об активности вражеской тактической авиации и угрозе области.
В 22:26 Федоров сообщил о взрывах в Запорожской области.
В 22:36 прогремели повторные взрывы.
Сейчас карта воздушных тревог выглядит так:
Ранее мы писали, что в пятницу, 4 октября, был слышен взрыв в Николаеве. В городе объявляли воздушную тревогу.
Напомним, 2 октября россияне в очередной раз обстреляли припортовую и пограничную инфраструктуру Измаильского района. В результате атаки ударных беспилотников вспыхнул пожар, двое мужчин получили ранения.
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