Взрывы в Запорожской области 4 октября — что известно

Взрывы в городе. Иллюстративное фото: kr.depo.ua

В Запорожской области в пятницу, 4 октября, прогремели взрывы. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

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Взрывы в Запорожской области 4 октября

В 21.58 в Запорожской области объявили воздушную тревогу.

В 22:54 глава Запорожской ОВА Иван Федоров предупредил об активности вражеской тактической авиации и угрозе области.

Сообщение Ивана Федорова. Фото: скриншот

В 22:26 Федоров сообщил о взрывах в Запорожской области.

В 22:36 прогремели повторные взрывы.

Скриншот сообщений о взрывах в Запорожской области

Сейчас карта воздушных тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Ранее мы писали, что в пятницу, 4 октября, был слышен взрыв в Николаеве. В городе объявляли воздушную тревогу.

Напомним, 2 октября россияне в очередной раз обстреляли припортовую и пограничную инфраструктуру Измаильского района. В результате атаки ударных беспилотников вспыхнул пожар, двое мужчин получили ранения.