Обмен военнопленными 5 февраля — в Украину вернули 150 бойцов

Военные, которых вернули из плена. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

В Украину из российского плена вернули еще 150 защитников. Речь идет о солдатах, сержантах и офицерах.

Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в Telegram в среду, 5 февраля.

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"Мы возвращаем из российского плена 150 наших защитников. Это солдаты, сержанты, офицеры. Воины Военно-Морских сил, которые попали в плен в Мариуполе и Запорожской области, Воздушных сил, военные Десантно-штурмовых и Сухопутных войск, нацгвардейцы, пограничники, теробороновцы, а также полицейский. Все они с разных направлений фронта, но их объединяет общее: они боролись за Украину", — подчеркнул Зеленский.

Военные, которых вернули из плена. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Военные, которых вернули из плена. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

По его словам, некоторые защитники находились в российской неволе более двух лет. Глава государства отметил, что сегодня для них и их семей — день, который весит больше, чем годы ожидания.

Военные, которых вернули из плена. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Военные, которых вернули из плена. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Зеленский отметил, что видеть воинов дома — это настоящее счастье.

Военные, которых вернули из плена. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский лидер поблагодарил всех, кто работает ради возвращения воинов.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, 2 февраля в Киеве состоялась акция в поддержку военнопленных и бойцов, которые без вести пропали.

Также 2 февраля акция FreeAzov состоялась в Одессе, где на улицы вышли родственники военных.