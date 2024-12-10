Пятеро украинских детей, подвергавшихся издевательствам в РФ, вернулись в Украину

Украинские дети, возвращенные в Украину. Фото: Офис президента

Благодаря инициативе президента Украины Владимира Зеленского "Bring Kids Back UA" на территорию, контролируемую Украиной, успешно вернули пятерых украинских детей вместе с их семьями. Двое из них находились длительное время на территории России, где испытывали психологическое давление.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

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Среди возвращенных домой — трое граждан Украины, недавно достигшие совершеннолетия. Двое из них испытывали психологическое давление. Третий юноша, лишенный семейной поддержки, наконец-то смог уехать с временно оккупированной территории.

Кроме того, была освобождена целая семья из четырех человек, дети которой (11 и 14 лет) стали жертвой преследований из-за проукраинской позиции родителей. Также помощь была предоставлена 77-летней женщине, которая не имела возможности самостоятельно эвакуироваться.

Андрей Ермак подчеркнул, что эти истории являются ярким свидетельством террора и страха, с которым вынуждены жить люди в условиях оккупации. Он выразил благодарность всем, кто приложил усилия к успешному возвращению украинцев домой, в частности координационным органам государства, волонтерам, общественным организациям и международным партнерам.

Напомним, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец показал возвращение детей домой из России.

Также мы писали, что во время министерской конференции по человеческому измерению Формулы мира в Монреале страны взяли на себя обязательство по возвращению всех пленных и депортированных украинцев.