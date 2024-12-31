Карта воздушной тревоги 31 декабря — в небе российские ракеты

Российские ракеты в небе. Иллюстративное фото: ЕРА

Воздушную тревогу по всей Украине объявили утром 31 декабря. Российские оккупанты выпустили ракеты, в некоторых городах уже прогремели взрывы.

Об этом сообщают Воздушные силы и мониторинговые каналы.

Читайте также:

Воздушная тревога в Украине 31 декабря

Утром, около 07:59, во всех областях Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы обстрелов баллистическими ракетами.

Скриншот сообщения Воздушных сил

Незадолго в ведомстве сообщили о пусках ракет, в частности на Киев и область. Также скоростная цель двигалась на Сумщину.

Скриншот сообщения Воздушных сил

Скриншот сообщения Воздушных сил

Уже в 08:03 в Киеве прогремели взрывы. В Киевской городской военные администрации заявили, что в столице работает ПВО.

Скриншот сообщения КГВА

Мониторинговые каналы также сообщили, что Россия подняла в небо шесть бортов Ту-22м3, производятся пуски ракет. Взрывы прозвучали также в Шостке.

Скриншот сообщения мониторингового канала

Скриншот сообщения мониторингового канала

По данным мониторов, на Шостку россияне запустили, вероятно, ракеты Х-22/Х-32.

Скриншот сообщения мониторингового канала

Напомним, 30 декабря РФ атаковала Никопольщину Днепропетровской области. Враг нанес почти 30 ударов, есть раненный.

Также мы писали, что в 2024 году в Киеве прозвучало 500 воздушных тревог и множество взрывов в результате российских ударов.