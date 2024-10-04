США не будут сбивать российские ракеты над Украиной

В США отреагировали на призыв Зеленского сбивать российские ракеты над Украиной
В Министерстве обороны Соединенных Штатов выступили против уничтожения силами НАТО российских дронов и ракет в небе над Украиной. Впрочем, американская сторона рассматривает другие варианты помощи нашему государству.
Об этом сообщила представитель Пентагона Сабрина Сингх на брифинге.
НАТО не будет сбивать российские ракеты
Накануне Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Киеве заявил, что сбивание иранских ракет в Израиле и сбивание иранских дронов и российских ракет в Украине ничем не отличается. Поэтому, по его мнению, Украина рассчитывает от партнеров на обсуждение этого вопроса.
"Мы говорим о двух очень разных ландшафтах и полях боев. Президент США в самом начале, когда Россия вторглась в Украину, направил это ведомство на то, чтобы обеспечить Украину тем, что ей нужно на поле боя", — сказала спикера Пентагона.
Она также напомнила, что украинские военные очень успешно используют противовоздушную оборону и другие возможности, чтобы продолжать возвращать свою территорию.
Сингх добавила, что Джо Байден взял на себя обязательство не посылать американских военных в Украину, "но мы поддерживаем Украину в ее усилиях вернуть свою суверенную территорию".
На уточняющий вопрос о том, что сбивать цели над Украиной можно с польской или румынской территории, Сингх отметила, что это "означало бы втянуть США в войну другим способом".
"И прямо сейчас мы чувствуем, что Украина смогла успешно защититься от российских ударов по их городам, их населению, их инфраструктуре", — добавила она.
Пресс-секретарь добавила, что США продолжают обеспечивать Украине всю необходимую поддержку.
Ранее мы писали, что в Украину прибыл с визитом новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Он встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Напомним, недавно Марк Рютте сделал заявление о разрешении Украине бить вглубь по территории России.
Читайте Новини.LIVE!