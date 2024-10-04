США не будут сбивать российские ракеты над Украиной

Спикер Пентагона Сабрина Сингх. Фото иллюстративное: Голос Америки

В Министерстве обороны Соединенных Штатов выступили против уничтожения силами НАТО российских дронов и ракет в небе над Украиной. Впрочем, американская сторона рассматривает другие варианты помощи нашему государству.

Об этом сообщила представитель Пентагона Сабрина Сингх на брифинге.

Читайте также:

НАТО не будет сбивать российские ракеты

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Киеве заявил, что сбивание иранских ракет в Израиле и сбивание иранских дронов и российских ракет в Украине ничем не отличается. Поэтому, по его мнению, Украина рассчитывает от партнеров на обсуждение этого вопроса.

"Мы говорим о двух очень разных ландшафтах и полях боев. Президент США в самом начале, когда Россия вторглась в Украину, направил это ведомство на то, чтобы обеспечить Украину тем, что ей нужно на поле боя", — сказала спикера Пентагона.

Она также напомнила, что украинские военные очень успешно используют противовоздушную оборону и другие возможности, чтобы продолжать возвращать свою территорию.

Сингх добавила, что Джо Байден взял на себя обязательство не посылать американских военных в Украину, "но мы поддерживаем Украину в ее усилиях вернуть свою суверенную территорию".

На уточняющий вопрос о том, что сбивать цели над Украиной можно с польской или румынской территории, Сингх отметила, что это "означало бы втянуть США в войну другим способом".

"И прямо сейчас мы чувствуем, что Украина смогла успешно защититься от российских ударов по их городам, их населению, их инфраструктуре", — добавила она.

Пресс-секретарь добавила, что США продолжают обеспечивать Украине всю необходимую поддержку.

Ранее мы писали, что в Украину прибыл с визитом новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Он встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, недавно Марк Рютте сделал заявление о разрешении Украине бить вглубь по территории России.