В Полтаве вечером февраля 2026 года раздались взрывы — что о них известно

В Полтаве прозвучали взрывы — что говорят в ОВА
Взрывы было слышно в Полтаве сейчас, поздно вечером в среду, 25 февраля. Воздушная тревога продолжается в трех районах области: Полтавском, Миргородском и Кременчугском.
Воздушные Силы ВС Украины предупреждали об угрозе применения ударных беспилотников, передает Новини.LIVE.
Что известно о взрывах в Полтаве поздно вечером 25 февраля
В 22:55 Воздушные Силы ВС Украины отметили, что БпЛА в районе Диканьки летят западным курсом: на Миргород. В 23:29 начальник Полтавской ОВА Виталий Дякивнич сообщил о работе ПВО.
Где объявили воздушную тревогу вечером 25 февраля
По состоянию на 23:36 воздушная тревога, кроме части Полтавщины, продолжается в Черниговской, Сумской, Харьковской областях. Также красные на карте воздушных тревог части Херсонщины, Днепропетровщины и Донетчины.
Ранее стало известно, что в течение четырех лет полномасштабного вторжения Одесса оказывалась под обстрелами 193 раза. Погибли 145 мирных жителей, среди которых десять — дети.
Также мы сообщали, что в ночь на 25 февраля раздавались взрывы в Николаеве. Город атаковали беспилотники.
