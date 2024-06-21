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В Луцке неизвестные напали с баллончиком на ТЦК — реакция командования ВСУ

21 июня 2024 15:02
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Скандал с ТЦК в Луцке — реакция командования
Момент нападения на ТЦК в Луцке. Фото: скриншот
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Луцке произошел очередной скандал с участием работников ТЦК СП, когда гражданские напали на военнослужащих с применением газового баллончика. Однако предпосылки конфликта неизвестны.

На это отреагировали в оперативном командовании "Запад" в пятницу, 21 июня.

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Как сообщается, инцидент произошел утром в окрестностях Луцка. Предпосылок конфликта в ОК не предоставили, но акцентировали на боевых заслугах военных.

"Сегодня утром военнослужащих, принимавших участие в АТО, а во время полномасштабного вторжения уничтожали оккупантов на Донецком и Луганском направлениях, освобождали Херсонскую и Запорожскую области, прямо в окрестностях Луцка зашипели газовым баллончиком. После долгой реабилитации бойцы вернулись на службу", — говорят в ОК.

Там добавили, что лица гражданских установлены и их ждет "жестокое" наказание. Также они пригрозили мобилизацией всем желающим "поиграть с газовыми баллончиками".

"Уже давно пришло время воевать и защищать собственную землю и семью. Вступайте в ряды ВСУ и начните уже махать кулаками на оккупантов", — сказали в командовании.

В Луцке неизвестные напали с баллончиком на ТЦК — реакция командования ВСУ - фото 1
Скриншот поста ОК "Запад"

Скандалы и стычки с ТЦК СП — последние новости

Напомним, ранее на Волыни разоблачили коррумпированных работников областного ТЦК СП, где двое офицеров получили взятки.

Также скандал с ТЦК произошел в Одессе: мужчина не остановился на блокпосту по их требованию и "протащил" на капоте своего автомобиля двух военкомов, в результате чего один из них получил травму головы.

А также в сети появилось видео, где народный депутат Украины Николай Тищенко вместе с мужчинами в военной форме, вероятно, военкомами, "штурмуют" колл-центры в Днепре.

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ВСУ
конфликт
Украина
военные
мобилизация
ТЦК и СП

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