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В Энергодаре взорвалось авто с военным преступником с оккупированной ЗАЭС

4 октября 2024 10:39
Карина Приходько - Редактор
Подрыв коллаборанта в Энергодаре 4 октября — в ГУР показали видео
Взрыв автомобиля. Иллюстративное фото: скриншот с видео
Карина Приходько - Редактор

Во временно оккупированном Энергодаре утром 4 октября взорвался автомобиль, в котором находился "начальник физической охраны" Запорожской атомной электростанции Андрей Короткий. Он причастен к организации и исполнению военных преступлений и репрессий украинцев в оккупации.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

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В ГУР сообщили, что Короткий — коллаборант, причастный к организации и исполнению военных преступлений и репрессий украинцев в оккупации.

После захвата ЗАЭС он добровольно пошел на сотрудничество с оккупантами, выдал россиянам списки работников станции по их персональным данным и указал на граждан с проукраинской позицией.

"Также он принимал участие в репрессиях персонала атомной электростанции, военных преступлениях против гражданских граждан временно оккупированного Энергодара", — говорится в сообщении.

Кроме того, он постоянно организовывал мероприятия, направленные на поддержку российской оккупационной армии. Как член партии Путина "Единая Россия" возглавлял в Энергодаре так называемый "совет депутатов".

"ГУР МО Украины напоминает — каждого военного преступника ждет справедливое возмездие", — подчеркнули в разведке.

Напомним, 2 октября во временно оккупированном Бердянске Запорожской области нашли тело судьи-предателя Виталия Ломейко. Он находился в собственном автомобиле, когда транспортное средство взорвалось.

взрыв Энергодар ЗАЭС война в Украине ГУР

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