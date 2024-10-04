Подрыв коллаборанта в Энергодаре 4 октября — в ГУР показали видео

В Энергодаре взорвалось авто с военным преступником с оккупированной ЗАЭС
Во временно оккупированном Энергодаре утром 4 октября взорвался автомобиль, в котором находился "начальник физической охраны" Запорожской атомной электростанции Андрей Короткий. Он причастен к организации и исполнению военных преступлений и репрессий украинцев в оккупации.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.
Подрыв Короткого в Энергодаре
В ГУР сообщили, что Короткий — коллаборант, причастный к организации и исполнению военных преступлений и репрессий украинцев в оккупации.
После захвата ЗАЭС он добровольно пошел на сотрудничество с оккупантами, выдал россиянам списки работников станции по их персональным данным и указал на граждан с проукраинской позицией.
"Также он принимал участие в репрессиях персонала атомной электростанции, военных преступлениях против гражданских граждан временно оккупированного Энергодара", — говорится в сообщении.
Кроме того, он постоянно организовывал мероприятия, направленные на поддержку российской оккупационной армии. Как член партии Путина "Единая Россия" возглавлял в Энергодаре так называемый "совет депутатов".
"ГУР МО Украины напоминает — каждого военного преступника ждет справедливое возмездие", — подчеркнули в разведке.
Напомним, 2 октября во временно оккупированном Бердянске Запорожской области нашли тело судьи-предателя Виталия Ломейко. Он находился в собственном автомобиле, когда транспортное средство взорвалось.
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