В "Азов" ищут командира пожарного отделения - какие условия и зарплата - вакансии Азов

Бойцы "Азова". Фото: "Азов"

Командира пожарного отделения ищет 12-я бригада специального назначения НГУ "Азов". В случае выполнения задач в зоне боевых действий обещают прибавку к зарплате в размере 3300 грн в день.

Об этом говорится на сайте Lobby X.

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Командира пожарного отделения ищет 12 бригада специального назначения НГУ "Азов". Фото: скриншот

Вакансия командира пожарного отделения в "Азове"

Среди обязанностей к кандидату на должность командира пожарного отделения следующие:

осуществление и координация боевой готовности подчиненных отделения по выполнению поставленных перед ними задач;

организация выполнения приказов высшего командования по пожаротушению, слежку за соблюдением личным составом правил безопасности во время выполнения работ;

организация и проведение работы по эвакуации людей из ячеек и зоны пожара;

оценка при исполнении обязанностей руководителя тушения пожара обстановки по внешним признакам и по данным разведки;

определение решающего направления боевых действий, принятие решений и доказывание приказов, распоряжений подчиненным отделения по тушению пожара;

контроль состояния противопожарного режима, соблюдение норм безопасности труда при несении караульной службы и выполнения боевых действий;

участие в пожарно-тактических занятиях и учебах, управление работой отделения во время их проведения;

организация и проведение занятий по пожарно-строевой подготовке с подчиненными отделения.

Какие требования к командиру

гражданство Украины;

полное общее среднее образование и профессиональное обучение с получением образовательно-квалификационного уровня "квалифицированный рабочий" по соответствующей рабочей профессии;

стаж работы по профессии — не менее 2 лет.

Что предлагает "Азов"

мобилизацию к концу военного положения или служба по контракту;

денежное довольствие согласно стандартам, принятым в Вооруженных Силах Украины;

возможность перевода действующих военнослужащих с согласия непосредственного командира;

возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;

при выполнении задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 гривен/день.

Напомним, 12-я бригада специального назначения НГУ "Азов" также ищет начальника состава.