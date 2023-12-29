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В "Азов" ищут командира пожарного отделения — какие условия и зарплата

29 декабря 2023 04:00
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
В "Азов" ищут командира пожарного отделения - какие условия и зарплата - вакансии Азов
Бойцы "Азова". Фото: "Азов"
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Командира пожарного отделения ищет 12-я бригада специального назначения НГУ "Азов". В случае выполнения задач в зоне боевых действий обещают прибавку к зарплате в размере 3300 грн в день.

Об этом говорится на сайте Lobby X.

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Вакансия командира пожарного отделения в "Азове"

Среди обязанностей к кандидату на должность командира пожарного отделения следующие:

  • осуществление и координация боевой готовности подчиненных отделения по выполнению поставленных перед ними задач;
  • организация выполнения приказов высшего командования по пожаротушению, слежку за соблюдением личным составом правил безопасности во время выполнения работ;
  • организация и проведение работы по эвакуации людей из ячеек и зоны пожара;
  • оценка при исполнении обязанностей руководителя тушения пожара обстановки по внешним признакам и по данным разведки;
  • определение решающего направления боевых действий, принятие решений и доказывание приказов, распоряжений подчиненным отделения по тушению пожара;
  • контроль состояния противопожарного режима, соблюдение норм безопасности труда при несении караульной службы и выполнения боевых действий;
  • участие в пожарно-тактических занятиях и учебах, управление работой отделения во время их проведения;
  • организация и проведение занятий по пожарно-строевой подготовке с подчиненными отделения.

Какие требования к командиру

  • гражданство Украины;
  • полное общее среднее образование и профессиональное обучение с получением образовательно-квалификационного уровня "квалифицированный рабочий" по соответствующей рабочей профессии;
  • стаж работы по профессии — не менее 2 лет.

Что предлагает "Азов"

  • мобилизацию к концу военного положения или служба по контракту;
  • денежное довольствие согласно стандартам, принятым в Вооруженных Силах Украины;
  • возможность перевода действующих военнослужащих с согласия непосредственного командира;
  • возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
  • при выполнении задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 гривен/день.

Напомним, 12-я бригада специального назначения НГУ "Азов" также ищет начальника состава.

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