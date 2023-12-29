В "Азов" ищут командира пожарного отделения - какие условия и зарплата - вакансии Азов

В "Азов" ищут командира пожарного отделения — какие условия и зарплата
29 декабря 2023 04:00
Бойцы "Азова". Фото: "Азов"
Командира пожарного отделения ищет 12-я бригада специального назначения НГУ "Азов". В случае выполнения задач в зоне боевых действий обещают прибавку к зарплате в размере 3300 грн в день.
Об этом говорится на сайте Lobby X.
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Вакансия командира пожарного отделения в "Азове"
Среди обязанностей к кандидату на должность командира пожарного отделения следующие:
- осуществление и координация боевой готовности подчиненных отделения по выполнению поставленных перед ними задач;
- организация выполнения приказов высшего командования по пожаротушению, слежку за соблюдением личным составом правил безопасности во время выполнения работ;
- организация и проведение работы по эвакуации людей из ячеек и зоны пожара;
- оценка при исполнении обязанностей руководителя тушения пожара обстановки по внешним признакам и по данным разведки;
- определение решающего направления боевых действий, принятие решений и доказывание приказов, распоряжений подчиненным отделения по тушению пожара;
- контроль состояния противопожарного режима, соблюдение норм безопасности труда при несении караульной службы и выполнения боевых действий;
- участие в пожарно-тактических занятиях и учебах, управление работой отделения во время их проведения;
- организация и проведение занятий по пожарно-строевой подготовке с подчиненными отделения.
Какие требования к командиру
- гражданство Украины;
- полное общее среднее образование и профессиональное обучение с получением образовательно-квалификационного уровня "квалифицированный рабочий" по соответствующей рабочей профессии;
- стаж работы по профессии — не менее 2 лет.
Что предлагает "Азов"
- мобилизацию к концу военного положения или служба по контракту;
- денежное довольствие согласно стандартам, принятым в Вооруженных Силах Украины;
- возможность перевода действующих военнослужащих с согласия непосредственного командира;
- возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
- при выполнении задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 гривен/день.
Напомним, 12-я бригада специального назначения НГУ "Азов" также ищет начальника состава.
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