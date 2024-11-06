В США заявили, что война в Украине "зашла в тупик"

Дональд Трамп и Марк Рубио. Фото: CBS News

Сенатор от Республиканской партии в американском штате Флорида Марко Рубио заявил о тупике в войне в Украине. Он считает, что ее нужно "довести до конца".

Об этом Рубио сказал в эфире Today в среду, 6 ноября.

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Рубио отметил, что "нет того, кто не хотел бы завершения войны".

"Я думаю, что украинцы были невероятно храбрыми и сильными, когда противостояли России. Но, в конце концов, то, что мы здесь финансируем, — это патовая война, и она должна быть доведена до конца", — сказал он.

По его словам, Дональд Трамп, который победил на президентских выборах США, "хочет, чтобы война закончилась".

Ранее Трамп неоднократно критиковал большие финансовые пакеты, которые США предоставляли Украине для укрепления ее обороны. Также он заявлял, что будто бы может прекратить боевые действия через 24 часа после его победы на выборах.

Напомним, по словам нардепа Егора Чернева, США не готовы увеличивать бюджет в поддержку Украины.

А издание Financial Times подсчитало, в какую сумму обошлись президентские выборы Камале Харрис и Дональду Трампу.