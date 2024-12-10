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В Торецке ведутся бои за каждый дом — какая там ситуация

10 декабря 2024 08:30
Анастасия Постоенко - Редактор
Бои ВСУ за Торецк — что происходит в городе прямо сейчас
Руины в Торецке. Фото: X
Анастасия Постоенко - Редактор

Пока сложно точно определить, какие именно части города Торецк контролируются украинскими войсками, а какие — российской армией. Это обусловлено сложной ситуацией на поле боя, где продолжаются ожесточенные бои с максимально близким контактом.

Об этом заявила спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова в эфире "Единые новости".

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По словам Бобовниковой, в городе ведутся бои за каждое здание, а иногда даже за комнаты. Позиции русских войск есть в украинском тылу, в то время как украинские подразделения проникают в тыл противника. В результате даже оперативно-тактическая группировка не имеет полной картины ситуации на линии боевых столкновений.

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Торецк на карте. Фото: скриншот
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Продвижение русских войск в Торецке. Фото: скриншот

Российские войска продолжают штурмовые действия в центральной части города, в частности, вдоль улиц Дружбы и Василия Стуса. Противник пытается закрепиться на шахте ГП "Торецкуголь" и несколько раз был замечен на терриконах вблизи шахты.

Кроме того, активные боевые действия продолжаются в микрорайоне Забалка на юге города, где враг пытается закрепиться в застройке для дальнейшего контроля территории.

По данным публичной фиксации поражений, с 18 ноября по 8 декабря 2024 г. в районе южного Тореца были зафиксированы многочисленные удары. Красные метки указывают на поражение российских войск, а синие – на поражение украинских сил обороны.

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Фиксация уязвлений. Фото: Deepstate

Ситуация в Торецке остается критической. Бои продолжаются, и точную линию фронта определить сложно из-за динамического характера боевых действий, подчеркнула Бобовникова.

Напомним, недавно Анастасия Бобовникова объяснила, почему россияне начали использовать самокаты для передвижения в Торецке.

А в Донецкой областной прокуратуре заявили о факте стрельбы по гражданским со стороны российских войск.

российские войска ВСУ Донецкая область война в Украине ситуация на фронте Торецк

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