Ночные взрывы в Тернополе 26 ноября — что известно о дроновой атаке

Дым и пожар после ночного взрыва. Фото иллюстративное: Associated Press

Взрывы раздались в Тернополе сейчас, ночью в понедельник, 26 ноября. В Тернопольской области продолжается воздушная тревога.

Воздушные Силы ВС Украины предупреждали о движении ударных БпЛА в направлении города.

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Что известно о взрывах в Тернополе ночью 26 ноября

Воздушную тревогу в Тернопольской области объявили в 23:56 25 ноября. В 00:05 26 ноября в Воздушных Силах ВС Украины сообщили, что "Шахеды" из Хмельницкой области летят в направлении Тернопольской области.

Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

По состоянию на 00:35 несколько групп БпЛА на границе Тернопольской и Ивано-Франковской областей держали курс на Бурштын, а в 00:51 военные отметили, что группа беспилотников летит на Тернополь. Вскоре после этого предупреждения в городе прогремели взрывы.

Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Как сообщили корреспонденты Суспільного, после взрывов в Тернополе частично исчезло электроснабжение.

Скриншот сообщения Telegram-канала "Суспільне Тернопіль"

Обновлено в 01:15: Начальник Тернопольской ОВА Вячеслав Негода сообщил, что на данный момент выясняют объем повреждений и работают над устранением последствий атаки.

Скриншот сообщения Вячеслава Негоды

В каких еще областях продолжается воздушная тревога

Карта воздушных тревог по состоянию на 00:59 26 ноября

По состоянию на 00:59 26 ноября воздушная тревога, кроме Тернопольской области, продолжается еще в 11 областях. Красные на карте воздушных тревог Ивано-Франковская, Черновицкая, Хмельницкая, Винницкая, Житомирская, Киевская, Черкасская, Кировоградская, Черниговская, Сумская и Полтавская области.

Напомним, поздно вечером 25 ноября раздались взрывы в Киеве. В КГВА сообщили о работе ПВО по вражеским дронам.

Также в ночь на 26 ноября был слышен взрыв в Харькове. В Харьковской области тогда продолжалась воздушная тревога.