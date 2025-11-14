Взрывы в Сумах 14 ноября — какая угроза

В Сумах прогремели сильные взрывы — что известно
Взрывы в Сумах прогремели утром, 14 ноября. Сейчас воздушная тревога объявлена во всех областях Украины, кроме западных.
Об этом сообщает "Суспільне".
Взрывы в Сумах 14 ноября
О взрывах в городе стало известно около 07:07.
В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юга. Впоследствии стало известно о пуске скоростной цели в направлении Сум.
Сейчас карта воздушных тревог выглядит так:
Напомним, в ночь на 14 ноября российские оккупанты атаковали Киевскую область. В результате обстрелов есть раненые.
Кроме того, этой ночью под ударом противника оказался Киев. Противник наносил удары почти по всем районам столицы.
