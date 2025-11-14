Видео
Україна
В Сумах прогремели сильные взрывы — что известно

В Сумах прогремели сильные взрывы — что известно

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 07:11
обновлено: 07:34
Взрывы в Сумах 14 ноября — какая угроза
Взрыв. Фото иллюстративное: REUTERS/Alina Smutko

Взрывы в Сумах прогремели утром, 14 ноября. Сейчас воздушная тревога объявлена во всех областях Украины, кроме западных.

Об этом сообщает "Суспільне".

Читайте также:

Взрывы в Сумах 14 ноября

О взрывах в городе стало известно около 07:07.

null
Пост "Суспільного". Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юга. Впоследствии стало известно о пуске скоростной цели в направлении Сум.

null
Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта воздушных тревог выглядит так:

Карта повітряних тривог 14 листопада
Карта воздушных тревог по состоянию на 07:12. Фото: alerts.in.ua

Напомним, в ночь на 14 ноября российские оккупанты атаковали Киевскую область. В результате обстрелов есть раненые.

Кроме того, этой ночью под ударом противника оказался Киев. Противник наносил удары почти по всем районам столицы.

война взрыв Сумы обстрелы воздушная тревога
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
