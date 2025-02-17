Вибухи у Сумах 17 лютого — чим вдарили росіяни

Мобільні групи ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Вибухи у Сумах зараз, 17 лютого, пролунали під час повітряної тривоги. Зафіксовано рух ударних безпілотників.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

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Вибухи у Сумах

Вибухи у Сумах жителі чули близько 20:15. У місті й області було оголошено сигнал повітряної тривоги.

Карта повітряних тривог станом на 19:58 17 лютого. Фото: alerts.in.ua

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу атаки ударних безпілотників.

"Сумська область — загроза застосування ударних БпЛА", — йшлося у повідомленні військових.

Повідомлення Повітряних сил у Telegram

Нагадаємо, вдень 17 лютого у Харкові під час повітряної тривоги лунали потужні вибухи. Окупанти також запускали по місту БпЛА.

Також ми писали, що зранку 17 лютого у Запоріжжі ППО працювала по ворожим безпілотникам.