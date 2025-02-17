Вибухи у Сумах 17 лютого — чим вдарили росіяни

У Сумах пролунали потужні вибухи
Вибухи у Сумах зараз, 17 лютого, пролунали під час повітряної тривоги. Зафіксовано рух ударних безпілотників.
Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.
Вибухи у Сумах
Вибухи у Сумах жителі чули близько 20:15. У місті й області було оголошено сигнал повітряної тривоги.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу атаки ударних безпілотників.
"Сумська область — загроза застосування ударних БпЛА", — йшлося у повідомленні військових.
Нагадаємо, вдень 17 лютого у Харкові під час повітряної тривоги лунали потужні вибухи. Окупанти також запускали по місту БпЛА.
Також ми писали, що зранку 17 лютого у Запоріжжі ППО працювала по ворожим безпілотникам.
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