Ночной взрыв в Сумах — что известно о вражеской атаке

Пожар после взрывов Фото иллюстративное: ukrinform.ua

Взрыв раздался в Сумах сейчас, ночью во вторник, 22 октября. В Сумской области продолжается воздушная тревога.

В Воздушных Силах ВС Украины сообщали об угрозе ударных БпЛА.

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Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Что известно о взрыве в Сумах ночью 22 октября

Воздушную тревогу в Сумской области объявили еще в 20:12 21 октября. По состоянию на 23:03 ударные БпЛА из Сумской области летели в направлении Черниговской и Полтавской областей.

В 00:02 мониторинговый Telegram-канал "Николаевский Ванек" сообщил, что на Сумы летят пять "Шахедов" и предупредил, что может быть громко. В 00:04 он добавил, что четыре новых беспилотника направляются на Сумы, а еще три возвращаются с северо-западного направления.

Скриншот сообщений Telegram-канала "Николаевский Ванек"

По состоянию на 00:05 воздушная тревога, кроме Сумской области, продолжается еще в пяти областях. Красные на карте воздушных тревог Киевская, Черниговская, Полтавская, Черкасская, Кировоградская области.

Карта воздушных тревог по состоянию на 00:05 22 октября

Напомним, вечером, 21 октября, во время воздушной тревоги раздались взрывы в Харькове. Перед этим в Воздушных силах ВС Украины предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном и восточном направлениях.

В этот же вечер прогремели взрывы в Херсоне. Воздушной тревоги в это время не было.