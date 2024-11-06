Войска КНДР в Украине — что говорят в Южной Корее

Военные КНДР. Фото: Reuters

В Южной Корее считают, что войска КНДР еще не участвовали в боевых действиях против Вооруженных сил Украины. Там утверждают, что пока только перебросить в Россию на расположенные на западном фронте.

Об этом сообщает издание Yonhap.

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В Южной Корее считают, что войска КНДР еще не вступили в бой с Силами обороны на фронте. Власти страны предположили, что могли произойти незначительные стычки в рамках разведывательных или подготовительных операций, но прямых стычек не было.

"Большое количество находящихся в России северокорейских военных уже перемещено на западные линии фронта, но полноценные боевые действия еще не начались" , — сказал южнокорейский чиновник из офиса президента.

В то же время, он отметил, что страна планирует отправить в Украину мониторинговую группу для оценки совместных операций вооруженных сил Северной Кореи и России.

"Если Северная Корея и Россия приступят к совместным боевым операциям, будет критически важно следить за их тактикой, применением оружия и любыми потерями войск КНДР, поскольку такая информация может иметь решающее значение для безопасности Южной Кореи и сотрудничества с Украиной", — добавил он.

Напомним, недавно издание The New York Times писало, что ВСУ готовятся к боям против армии КНДР в Курской области. Пентагон и украинские официальные лица утверждают, что северокорейские войска уже в скором времени могут пойти в бой.

В то же время ранее заявляли, что на Курщине уже произошло первое боевое столкновение украинских военных и солдат Северной Кореи. Это также подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.