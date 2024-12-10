Видео первых минут после обстрела Запорожья появилось в сети

Полицейские на месте обстрела в Запорожье. Фото: Нацполиция

Россияне нанесли ракетный удар по частной медицинской клинике в Запорожье. В результате атаки есть жертвы. В полиции показали, что происходило в первые минуты на месте удара.

Видео опубликовала Национальная полиция в Telegram во вторник, 10 декабря.

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После атаки полицейские сразу прибыли на место удара. На видео, которое опубликовали в полиции, видно, как правоохранители помогают выбраться из-под завалов потерпевшим.

Как отметили в полиции, в результате попадания разрушено здание медучреждения. Там находился медицинский персонал и пациенты.

Напомним, количество раненых из-за атаки по Запорожью выросло до 11 человек. Также известно о трех погибших.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар по Запорожью. Он подчеркнул, что усиление противовоздушной обороны крайне необходимо Украине.