Видео первых минут после обстрела Запорожья появилось в сети

В сети появилось видео с первыми кадрами обстрела в Запорожье
Россияне нанесли ракетный удар по частной медицинской клинике в Запорожье. В результате атаки есть жертвы. В полиции показали, что происходило в первые минуты на месте удара.
Видео опубликовала Национальная полиция в Telegram во вторник, 10 декабря.
Видео последствий ракетного удара по Запорожью
После атаки полицейские сразу прибыли на место удара. На видео, которое опубликовали в полиции, видно, как правоохранители помогают выбраться из-под завалов потерпевшим.
Как отметили в полиции, в результате попадания разрушено здание медучреждения. Там находился медицинский персонал и пациенты.
Напомним, количество раненых из-за атаки по Запорожью выросло до 11 человек. Также известно о трех погибших.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар по Запорожью. Он подчеркнул, что усиление противовоздушной обороны крайне необходимо Украине.
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