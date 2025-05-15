Взрывы в Луцке 15 мая — в городе работает ПВО

В Луцке в третий раз за утро раздаются взрывы — работает ПВО
Утром 15 мая в Луцке уже в третий раз раздаются взрывы. Сейчас в городе работает противовоздушная оборона.
Об этом сообщил мэр Луцка Игорь Полищук.
Взрывы в Луцке 15 мая
Полищук сообщил, что около 07:30 в Луцке в третий раз за утро были слышны взрывы. По его данным в городе работает ПВО. Городской голова призвал всех быть в безопасном месте.
Ранее о движении вражеских БпЛА на город предупреждали в Воздушных силах.
Сейчас в Волынской и еще нескольких областях объявлена воздушная тревога.
Напомним, 15 мая в Ивано-Франковской области сбили вражеские дроны. Они атаковали регион с нескольких направлений.
В то же время 14 мая оккупанты атаковали Ровенскую область. В регионе есть разрушения и пострадавшие.
Читайте Новини.LIVE!