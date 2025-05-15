Взрывы в Луцке 15 мая — в городе работает ПВО

Сильный взрыв. Иллюстративное фото: Reuters

Утром 15 мая в Луцке уже в третий раз раздаются взрывы. Сейчас в городе работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщил мэр Луцка Игорь Полищук.

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Взрывы в Луцке 15 мая

Полищук сообщил, что около 07:30 в Луцке в третий раз за утро были слышны взрывы. По его данным в городе работает ПВО. Городской голова призвал всех быть в безопасном месте.

Скриншот сообщения Игоря Полищука

Ранее о движении вражеских БпЛА на город предупреждали в Воздушных силах.

Скриншот сообщения Воздушных сил

Сейчас в Волынской и еще нескольких областях объявлена воздушная тревога.

Карта воздушной тревоги по состоянию на 07:40. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 15 мая в Ивано-Франковской области сбили вражеские дроны. Они атаковали регион с нескольких направлений.

В то же время 14 мая оккупанты атаковали Ровенскую область. В регионе есть разрушения и пострадавшие.