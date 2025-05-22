Взрывы в Кропивницком 22 мая — над городом БпЛА

Дым от взрывов. Иллюстративное фото: kyivinsider

Взрывы в Кропивницком прогремели днем в четверг, 22 мая. Над городом есть российские дроны.

Об этом сообщают мониторинговые каналы и Воздушные силы ВСУ.

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Взрывы в Кропивницком 22 мая

Около 14:40 в Кропивницком прогремели мощные взрывы.

Скриншот сообщения мониторингового канала

Накануне Воздушные силы предупреждали о скоростной цели в направлении города.

Скриншот сообщения Воздушных сил

По данным мониторинговых каналов, над регионом зафиксировали российские дроны. Кроме того, из "Оленьи" вылетел вражеский самолет ТУ-95МС. Вероятно, передислокация на аэродром "Энгельс" с целью снаряжения крылатыми ракетами.

Скриншот сообщения мониторингового канала

Скриншот сообщения мониторингового канала

Сейчас воздушная тревога объявлена в большинстве областей Украины.

Воздушная тревога в Украине 22 мая. Фото: alarminukraine

Напомним, ночью 22 мая РФ нанесла ракетный удар по Харькову. В результате атаки есть травмированные, также повреждения получили дома.

Кроме того, этой ночью взрывы раздавались в Киеве. Россияне атаковали столицу беспилотниками типа Shahed.