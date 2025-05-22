Взрывы в Кропивницком 22 мая — над городом БпЛА

В Кропивницком прогремели взрывы
Взрывы в Кропивницком прогремели днем в четверг, 22 мая. Над городом есть российские дроны.
Об этом сообщают мониторинговые каналы и Воздушные силы ВСУ.
Взрывы в Кропивницком 22 мая
Около 14:40 в Кропивницком прогремели мощные взрывы.
Накануне Воздушные силы предупреждали о скоростной цели в направлении города.
По данным мониторинговых каналов, над регионом зафиксировали российские дроны. Кроме того, из "Оленьи" вылетел вражеский самолет ТУ-95МС. Вероятно, передислокация на аэродром "Энгельс" с целью снаряжения крылатыми ракетами.
Сейчас воздушная тревога объявлена в большинстве областей Украины.
Напомним, ночью 22 мая РФ нанесла ракетный удар по Харькову. В результате атаки есть травмированные, также повреждения получили дома.
Кроме того, этой ночью взрывы раздавались в Киеве. Россияне атаковали столицу беспилотниками типа Shahed.
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