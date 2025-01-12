Взрывы в Херсоне 12 января — что известно об атаке на город

Взрыв в городе. Фото иллюстративное: Радио Свобода

Днем 12 января в Херсоне прозвучало несколько взрывов. Однако воздушную тревогу в регионе не объявляли.

Об этом сообщило "Суспільне Херсон" в Telegram.

Читайте также:

Взрывы в Херсоне 12 января

Громко было сегодня в Херсоне. Как сообщили в соцсетях, в городе было слышно несколько взрывов. Вместе с тем воздушная тревога на тот момент не была объявлена.

Сообщение о взрывах в Херсоне. Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ об угрозе для Херсонской области также не сообщали. Сейчас карта воздушных тревог имеет такой вид:

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, россияне в очередной раз атаковали Украину дронами. В ночь на 12 января по городам страны выпустили 94 беспилотника. В ВС ВСУ рассказали, сколько удалось сбить.

Сегодня в Черном море снова наблюдается активность российских кораблей. Оккупанты вывели на дежурство ракетоноситель, снаряженный "Калибрами".