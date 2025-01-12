Взрывы в Херсоне 12 января — что известно об атаке на город

В Херсоне прогремели взрывы — что известно
Днем 12 января в Херсоне прозвучало несколько взрывов. Однако воздушную тревогу в регионе не объявляли.
Об этом сообщило "Суспільне Херсон" в Telegram.
Взрывы в Херсоне 12 января
Громко было сегодня в Херсоне. Как сообщили в соцсетях, в городе было слышно несколько взрывов. Вместе с тем воздушная тревога на тот момент не была объявлена.
В Воздушных силах ВСУ об угрозе для Херсонской области также не сообщали. Сейчас карта воздушных тревог имеет такой вид:
Напомним, россияне в очередной раз атаковали Украину дронами. В ночь на 12 января по городам страны выпустили 94 беспилотника. В ВС ВСУ рассказали, сколько удалось сбить.
Сегодня в Черном море снова наблюдается активность российских кораблей. Оккупанты вывели на дежурство ракетоноситель, снаряженный "Калибрами".
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