Взрывы в Херсоне 14 октября — в городе не объявляли тревогу

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: REUTERS/Emilie Madi

Взрывы в Херсоне прогремели днем в понедельник, 14 октября. Пока в городе не объявляли воздушную тревогу.

Об этом сообщают местные СМИ и мониторинговые каналы.

Читайте также:

Взрывы в Херсоне 14 октября

В 13:11 корреспонденты Суспільного сообщили, что в Херсоне прогремели мощные взрывы.

Скриншот сообщения Суспільного

В то же время в городе и области воздушная тревога не была объявлена, а Воздушные силы не предупреждали об угрозе обстрелов.

В настоящее время местные власти никак не комментировали звуки взрывов в городе.

Напомним, вечером 12 октября россияне выпустили по Одесской области две баллистические ракеты. В результате атаки несколько человек получили ранения.

Кроме того, оккупанты в течение суток 12 октября атаковали Харьковскую область. В результате обстрелов пострадали пять человек.