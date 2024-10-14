Взрывы в Херсоне 14 октября — в городе не объявляли тревогу

В Херсоне прогремели мощные взрывы
Взрывы в Херсоне прогремели днем в понедельник, 14 октября. Пока в городе не объявляли воздушную тревогу.
Об этом сообщают местные СМИ и мониторинговые каналы.
Взрывы в Херсоне 14 октября
В 13:11 корреспонденты Суспільного сообщили, что в Херсоне прогремели мощные взрывы.
В то же время в городе и области воздушная тревога не была объявлена, а Воздушные силы не предупреждали об угрозе обстрелов.
В настоящее время местные власти никак не комментировали звуки взрывов в городе.
Напомним, вечером 12 октября россияне выпустили по Одесской области две баллистические ракеты. В результате атаки несколько человек получили ранения.
Кроме того, оккупанты в течение суток 12 октября атаковали Харьковскую область. В результате обстрелов пострадали пять человек.
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