Взрывы в Херсоне утром в пятницу, 20 сентября

Последствия атаки. Иллюстративное фото: Суспільне Херсон

Взрывы утром в пятницу, 20 сентября, раздались в Херсоне. В настоящее время в городе и области не объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Скриншот поста Новини.LIVE

Атака на Херсон 20 сентября

Ранее Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

Скриншот поста Воздушных сил

Позже там сообщили о движении вражеского разведывательного беспилотника в Запорожской области.

Скриншот поста Воздушных сил

Отметим, что по состоянию на 11:10 воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской областях и Крыму.