Взрывы в Херсоне утром в пятницу, 20 сентября

В Херсоне раздаются взрывы
20 сентября 2024 11:10
Последствия атаки. Иллюстративное фото: Суспільне Херсон
Взрывы утром в пятницу, 20 сентября, раздались в Херсоне. В настоящее время в городе и области не объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
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Ранее Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.
Позже там сообщили о движении вражеского разведывательного беспилотника в Запорожской области.
Отметим, что по состоянию на 11:10 воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской областях и Крыму.
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