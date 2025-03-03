Ночной взрыв в Харькове 3 марта 2025 года — что известно об обстреле

Дым в небе. Фото иллюстративное: depositpotos.com

Взрыв прогремел в Харькове сейчас, ночью в понедельник, 3 марта. В Харьковской области продолжается воздушная тревога.

Воздушные Силы ВС Украины сообщали, что на Харьковщине есть вражеские БпЛА.

Читайте также:

Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Что известно о взрыве в Харькове ночью 3 марта

Воздушная тревога в Харьковской области продолжается с 19:10 2 марта. По состоянию на 01:41, по информации Воздушных Сил ВС Украины, БпЛА на Харьковщине двигались в южном направлении, однако уже в 01:42 изменили курс на юг. Впервые ночью взрыв был слышен около 01:04, второй раз — в 01:40.

Где еще объявили воздушную тревогу

Карта воздушных тревог по состоянию на 01:42 3 марта

По состоянию на 01:42 воздушная тревога, кроме Харьковской области, продолжается еще в семи областях: Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской и Сумской.

Напомним, вечером 2 марта россияне нанесли дроновый удар по многоэтажному дому в центре Харькова. В результате этой атаки получили ранения люди.

Также мы сообщали, что ночью 3 марта раздавались взрывы на Киевщине. ПВО работала по вражеским беспилотникам.