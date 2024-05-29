В Генштабе рассказали, где больше всего активизировался враг

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Офис Президента

Общее количество боевых столкновений по состоянию на сегодняшний день возросло до 60. В течение сегодняшнего дня враг значительно активизировался на Кураховском направлении, но наибольшее количество столкновений остается на Покровском направлении.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в среду, 29 мая.

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Обстановка на фронте 29 мая

По данным Генштаба, на Харьковском направлении российские оккупанты проводят атаки от Мурома в сторону села Старица. Продолжается бой в районе Волчанска. А общее количество боеприкосновений на направлении сейчас составляет пять. Российские террористы продолжают безжалостно бомбить север Харьковщины — к шести авиаударам с начала текущих суток добавилось еще три, которые вражеская авиация наносит из воздушного пространства российской федерации. Россияне по направлениям Белгорода и населенного пункта Середа (РФ) били по районам украинских населенных пунктов Глубокое, Синельниково и Зеленое.

На Купянском направлении за сегодняшний день произошло уже 11 боев. В течение дня здесь враг потерял 22 человека. Поврежден российский танк. Продолжается три боевых столкновения.

На Лиманском направлении оккупанты совершили еще два безуспешных штурма. В этот раз на территориях Серебрянского лесничества. Кроме того, сбросили шесть КАБов — по три в районы Лимана и Заречного.

На Краматорском направлении враг атаковал в районах микрорайона Новый возле Временного Яра, а также села Ивановское. Получил жесткий отпор, как до этого у Клещиевки.

На Покровском направлении проходят пять боевых столкновений. С начала суток их уже 19. Противник сосредотачивает атаки в районах Новоселовки Первой, Новоалександровки и Сокола. Активно поддерживает наступательные действия сбросом управляемых авиабомб – сегодня использовал уже 18 КАБов в ходе семи авиаударов вблизи Евгенивки, Александрополя и Воздвиженки.

В Приднепровском направлении враг трижды ходил на штурмы наших позиций в районе Крынок. Один из боев на левобережье Днепра продолжается. Ситуация контролируется.

По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела.

Украинские войска наносят противнику огневого поражения, принимают все необходимые меры для недопущения прорыва нашей обороны. Активно снижают наступательный потенциал врага наши ударные беспилотные системы, а также ракетчики и артиллеристы, говорят в Генштабе.

Напомним, Россия продолжает наступательные действия на севере Харьковской области. Туда для ведения боев враг хочет опрокинуть еще 300 тыс. военных.

Ранее в Генштабе заявили, что Россия продолжает разрушать КАБами город Волчанск — сегодня было сброшено шесть авиабомб. Вместо этого ВСУ укрепляются и активно противодействуют россиянам.

Также полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон назвал оружие, которое поможет Украине помешать россиянам избивать КАБами по приграничной части.