Утренние взрывы в Днепре 21 января 2025 года - что известно о вражеской атаке

Дым в небе после взрыва. Фото иллюстративное: novosti-n.org

Взрывы прогремели в Днепре сейчас, утром во вторник, 21 января. В Днепропетровской области продолжается воздушная тревога.

Воздушные Силы ВС Украины предупреждали об угрозе баллистики.

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Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

Что известно о взрывах в Днепре утром 21 января

Воздушную тревогу в Днепропетровской области объявили в 06:00. Военные сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с востока и призвали всех, кто находится в Днепре, пройти в укрытие. Почти сразу после этого предупреждения в городе прогремели взрывы.

Мониторинговый Telegram-канал "Николаевский Ванек" в 06:01 сообщил о вылетах баллистики на Днепр и Павлоград. В 06:02 он отметил, что вылеты были дальними, по предварительной информации, из Воронежа, и предупредил о вероятности повторных пусков.

Скриншот сообщений Telegram-канала "Николаевский Ванек"

Где еще объявили воздушную тревогу утром 21 января

Карта воздушных тревог по состоянию на 06:05 21 января

По состоянию на 06:05 воздушная тревога, кроме Днепропетровской области, продолжается еще в семи регионах. Красные на карте воздушных тревог Киевская, Черниговская, Сумская, Полтавская, Харьковская, Донецкая и Запорожская области.

Обновлено в 06:10: В Днепре прогремели повторные взрывы. Воздушные Силы ВС Украины сообщали о скоростных целях в направлении города.

Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Мониторинговый Telegram-канал "Николаевский Ванек" в 06:08 сообщил о баллистике на Павлоград и Днепр, а еще через минуту — о второй баллистической цели в направлении Днепра.

Скриншот сообщений Telegram-канала "Николаевский Ванек"

Напомним, поздно вечером 20 января объявили воздушную тревогу в Киеве и ряде областей Украины. Начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко сообщил, что в направлении столицы Украины движутся вражеские дроны.

Также мы сообщали, что метрополитен в Киеве состоит из трех линий с 52 станциями. В условиях полномасштабной войны столичное метро является не только частью транспортной инфраструктуры, но и укрытием во время воздушных тревог.