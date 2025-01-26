Звук взрыва слышали в Днепре, однако его причина пока не известна

Иллюстративное фото взрыва. Фото: Скриншот

И в эти минуты поступило сообщение, что в Днепре прогремел взрыв. Его причины пока не известны.

О звуках взрыва сообщает корреспондент Суспільного.

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Напомним, во время первой тревоги ночью 26 января в Харькове также прогремел взрыв. Город атаковали ударные БпЛА.

Также мы сообщали, что в ночь на 26 января было неспокойно в Сумах. В городе был слышен взрыв. Перед тем, как он прогремел, мониторинговый канал предупреждал о движении "шахедов" через Сумскую область в направлении Черниговской области.