Звук взрыва слышали в Днепре, однако его причина пока не известна

В Днепре громко — жители слышали взрыв
26 января 2025 23:29
Иллюстративное фото взрыва. Фото: Скриншот
И в эти минуты поступило сообщение, что в Днепре прогремел взрыв. Его причины пока не известны.
О звуках взрыва сообщает корреспондент Суспільного.
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Напомним, во время первой тревоги ночью 26 января в Харькове также прогремел взрыв. Город атаковали ударные БпЛА.
Также мы сообщали, что в ночь на 26 января было неспокойно в Сумах. В городе был слышен взрыв. Перед тем, как он прогремел, мониторинговый канал предупреждал о движении "шахедов" через Сумскую область в направлении Черниговской области.
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