Ночные взрывы в Черкассах 27 марта 2025 года — что известно об обстреле

Пожар после взрыва. Фото иллюстративное: скриншот видео

Взрывы прогремели в Черкассах сейчас, ночью в четверг, 27 марта. В Черкасской области продолжается воздушная тревога.

ВоздушныеСилы ВС Украины предупреждали об угрозе применения ударных БпЛА.

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Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Что известно о взрывах в Черкассах ночью 27 марта

В 01:17 мониторинговый Telegram-канал "Николаевский Ванек" отметил, что два БпЛА находятся восточнее Черкасс.

Скриншот сообщения Telegram-канала "Николаевский Ванек"

В 01:51 Воздушные Силы ВС Украины предупредили, что в направлении Черкасс движется "Шахед". Вероятно, взрывы, которые слышали местные жители, были в результате работы ПВО по вражеской цели.

Где еще объявили воздушную тревогу ночью 27 марта

Карта воздушных тревог по состоянию на 01:57 27 марта

По состоянию на 01:57 27 марта воздушная тревога, кроме Черкасской области, продолжается еще в десяти регионах. Красные на карте воздушных тревог Киевская, Сумская, Полтавская, Харьковская, Донецкая, Кировоградская, Николаевская, Херсонская, Днепропетровская и Запорожская области.

Напомним, вечером 26 марта россияне атаковали ударными БпЛА Харьков. Из-за вражеского обстрела получили ранения восемь человек, в том числе 14-летняя девушка.

Также мы сообщали, что вечером 26 марта в Харькове неоднократно раздавались взрывы. Оккупанты нанесли по городу 12 ударов.