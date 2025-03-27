Ночные взрывы в Черкассах 27 марта 2025 года — что известно об обстреле

В Черкассах прогремели взрывы — что известно об обстреле
Взрывы прогремели в Черкассах сейчас, ночью в четверг, 27 марта. В Черкасской области продолжается воздушная тревога.
ВоздушныеСилы ВС Украины предупреждали об угрозе применения ударных БпЛА.
Что известно о взрывах в Черкассах ночью 27 марта
В 01:17 мониторинговый Telegram-канал "Николаевский Ванек" отметил, что два БпЛА находятся восточнее Черкасс.
В 01:51 Воздушные Силы ВС Украины предупредили, что в направлении Черкасс движется "Шахед". Вероятно, взрывы, которые слышали местные жители, были в результате работы ПВО по вражеской цели.
Где еще объявили воздушную тревогу ночью 27 марта
По состоянию на 01:57 27 марта воздушная тревога, кроме Черкасской области, продолжается еще в десяти регионах. Красные на карте воздушных тревог Киевская, Сумская, Полтавская, Харьковская, Донецкая, Кировоградская, Николаевская, Херсонская, Днепропетровская и Запорожская области.
Напомним, вечером 26 марта россияне атаковали ударными БпЛА Харьков. Из-за вражеского обстрела получили ранения восемь человек, в том числе 14-летняя девушка.
Также мы сообщали, что вечером 26 марта в Харькове неоднократно раздавались взрывы. Оккупанты нанесли по городу 12 ударов.
Читайте Новини.LIVE!